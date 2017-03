Con gol de Dybala, la Juve vence al Porto y está en cuartos AP

El delantero argentino, quien había dicho que era su "sueño" anotarle un gol al veterano arquero Iker Casillas, convirtió desde los 12 pasos a los 42 minutos, luego que el lateral uruguayo Maxi Pereira fue expulsado por una mano en la raya de gol.



"Por supuesto que podemos ganar la Champions, comentó Dybala a medios locales. "Se jugará en etapas difíciles, pero con el equipo que tenemos, es imposible que no pensemos en llegar a la final".



Los dirigidos por Massimiliano Allegri certificaron su clasificación con un 3-0 en el marcador global, además de ratificar su supremacía en casa.

"Tengo que felicitar a los chicos por avanzar a la siguiente ronda. No fue fácil", manifestó Allegri. "Tuvimos un buen primer tiempo, controlamos el balón y no recibimos tantos. Una vez que estuvimos en ventaja y que ellos se quedaron con un jugador menos, hicimos un esfuerzo a medias en el segundo tiempo, algo que debemos mejorar".

El español Casillas, ex del Real Madrid, disputó su partido número 175 en competiciones europeas, eclipsando el récord previo que tenía el defensor italiano Paolo Maldini, leyenda del Milan.



Con el 2-0 en contra que cargó como local en la ida, el equipo portugués afrontaba una tarea casi que imposible ante el campeón de las últimas cinco temporadas de la Serie A italiana.



Y más con una Juve que lleva tres años sin perder en Turín por la 'Champions' y que no cae de local en todas las competiciones desde agosto de 2015.



Porto precisaba de un gol madrugador, pero a duras penas generó jugadas de peligro. Francisco Soares probó suerte con un remate distante, pero el arquero Gianluigi Buffon repelió sin mayores dificultades.



Buffon, quien es también capitán de la "Vecchia Signora", dijo que no le gustaría enfrentar en cuartos al Leicester, que avanzó también en la jornada con un global de 3-2 sobre Sevilla.



En cambio, Allegri no está preocupado por el siguiente adversario. "Jugaremos contra cualquiera que nos toque en el sorteo", recalcó. "De cualquier modo, nuestro objetivo es llegar hasta el final, así que debemos enfrentar a todos".

Luego que Casillas rechazó un cabezazo de Mario Mandzukic, Juventus abrió la cuenta a cuatro minutos del descanso.



Casillas pudo rechazar un cabezazo al lateral brasileño Alex Sandro, pero el balón quedó a merced de Gonzalo Higuaín. Pereira repelió con la mano el remate del delantero argentino y acabó expulsado.



"Sin duda, las expulsiones en ambos partidos nos afectaron", comentó el técnico de Porto Nuno Espírito Santo. "No recibimos goles cuando tuvimos el mismo número de jugadores que el rival. Queda la duda de qué habríamos hecho si hubiéramos seguido con 11 en los dos encuentros".



Dybala se encargó del cobro y lo hizo con un disparo fuerte al ángulo inferior derecho, mientras que Casillas se tiró a la izquierda.



Juventus casi aumentó la ventaja al filo del descanso, pero el disparo del volante colombiano Juan Guillermo Cuadrado salió apenas por encima del travesaño.



Dybala recibió una ovación de pie al ser reemplazado por el venezolano Tomás Rincón a 12 minutos del final.



