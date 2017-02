Con nerviosismo, Chivas se queda con el clásico tapatío Excélsior

Iniciado el encuentro, las emociones se enaltecieron cuando a los 20 minutos de tiempo corrido Martín Barragán remató un tiro de esquina que Rogelio Cota rechazó con más reflejos que intuición.



Cuatro minutos después llegó la respuesta visitante por conducto de Javier López, que de frente al marco no logró darle dirección a un disparo que se fue desviado.



Con el previo aviso, Chivas confió en la capacidad de sus atacantes y, volcado al frente, encontró una pena máxima que el árbitro señaló después de un recargón de José Madueña sobre Isaac Brizuela, que posteriormente Ángel Zaldívar se encargó de convertir en el primer gol de las Chivas y del partido.



La desbandada rojiblanca no cesó y al 39’, después de un balón al poste de Jesús Sánchez, Zaldívar de nueva cuenta aprovechó ahora una mala salida de portero sudamericano Óscar Ustari, que aunque no pudo concretar, su compañero Orbelín Pineda apareció cerrando la pinza y firmando el segundo para la causa de los dirigidos por Matías Almeyda.



En el complemento, el profe Cruz mandó a la cancha a Fidel Martínez y a Clifford Aboagye, refrescando el ataque, situación que encontró su recompensa a ocho minutos de final en un remate de cabeza de Barragán que se tradujo en el tanto del descuento. Chivas, sin más problemas, se llevó el clásico tapatío.



