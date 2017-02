Con perdidas materiales, terminan 2 accidentes; en el mismo lugar, distinta hora Redacción

En el primero de ellos, registrado este sábado a las 6 de la tarde, participó un Toyota Corolla, color gris, conducido por un hombre de 33 años, quien explicó a las autoridades que perdió el control del coche por un objeto tirado en la carpeta asfáltica al que intentó esquivar.



Al no lograrlo se fue directamente contra el camellón derribando un árbol hasta quedar llantas para arriba en medio de ambos sentidos del boulevard.



La calma había vuelto a este tramo del eje metropolitano, cuando un reporte del 911 volvió a alertar de otro accidente en el mismo lugar, mismo que resultó verídico.



Se trataba de un choque contra una lámpara de alumbrado en el que participó un Ford Fiesta color gris, tripulado por dos jóvenes de aproximadamente 27 años, quienes al salirse del camino terminaron fuera de órbita al impactarse de lleno contra la luminaria que detuvo su trayecto.



El golpe les provocó lesiones de consideración a ambos, ya que aparentemente uno de ellos lesionó su cabeza contra el parabrisas que así daba cuenta ya que no portaba el cinturón de seguridad; fueron atendidos en el lugar de los hechos por los servicios médicos.



Estos percances sucedieron frente al hotel Casa Real en dirección a Zacatecas y las autoridades de vialidad se encargaron de la parte administrativa en los dos casos.



