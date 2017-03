Con persecución y aseguramientos, realizan Operativo Alcoholímetro Redacción

En punto de las 10 de la noche, los elementos de Tránsito del Estado se trasladaron a la calle Alameda de la zona Centro.



En dicho lugar los uniformados colocaron el retén en el que revisaban a cada unos de los conductores que circulaban por el lugar, y bajo los efectos del alcohol.



Uno de los infractores fue un joven conductor, quien circulaba a bordo de un vehículo Dodge, Néon, rojo sin placas de circulación.



El individuo de nombre Javier Valtierra Bautista de 21 años, intentó evadir el operativo y aceleró su unidad de motor.



Tras el intento de huida, los guardianes de la vialidad a bordo de dos unidades fueron tras el infractor.



La persecución culminó en la calle Olivo de la colonia Manuel M. Ponce, en dicho lugar el vehículo había sido estacionado.



Javier optó por esconderse en su casa, ubicada en uno de los edificios de la zona, pero aún así no impidió que se llevaran el carro.



Una grúa llegó hasta el lugar antes mencionado, y aseguró la unidad de motor, debido a eso Valtierra Bautista salió acompañado de su madre y otros familiares.



El infractor intentó a toda costa que se llevaran el Néon pero no lo logró.



Para su defensa aseguraba que no había hecho nada malo, ya que el automotor estaba estacionado.



Al practicarle el examen de alcoholemia, el examen arrojó que el infractor tenía segundo grado de ebriedad.



Debido a eso, el muchacho junto con los familiares se pusieron agresivos con los uniformados, y por ello hubo la necesidad de pedir el apoyo a elementos de la Dirección de Seguridad Pública (DSP).



Por último el operativo terminó a la medianoche con seis vehículo detenidos.



fresnillo

seguridad

hebriedad