Con recolección de botes, familia logra sobrevivir 

Benigna Guerrero Barrón y José Félix Juárez se casaron hace 21 años y concibieron tres hijos, quienes también tuvieron hijos e hicieron crecer la familia.



La falta de oportunidades y la escasez de trabajo les habían impedido adquirir una casa propia; sin embargo, después de casi 17 años de esfuerzo, lograron hacerse de una vivienda en la colonia Nueva Generación.



La familia de 10 personas tuvo que ingeniárselas para poder vivir en una casa que consta de un cuarto, un baño y una cocina.



La difícil situación económica hizo que fuera imposible renovar los muebles del hogar, por lo que guardan su ropa en cajas de cartón o bolsas de plástico, pues debieron desechar los que tenían.



Benigna y su familia tuvieron que endeudarse en un banco para poder construir una parte de la casa: “No hay otra forma de hacer las cosas; hay veces que sí hay trabajo y veces que no”.



Su esposo es albañil y pocas veces trabaja todo el año; los meses que sí labora, aprovechan para guardar dinero o pagar las deudas que tienen.



Todos los días recolecta plástico en la vía pública de 9 de la mañana a 7 de noche, le ayudan sus hijas y nietas.



La mayor ganancia que obtiene es de 2 mil 100 pesos al mes, aunque regularmente obtiene mil 500 pesos y, pese a que no es mucho, es su único medio para sobrevivir cuando su esposo está desempleado.



Pese al crítico panorama, persiste en ellos un ambiente de unión pues cada integrante hace lo posible por aportar algo al sustento, como Alejandra quien a su corta edad ayuda a su abuela en las labores del hogar y a recolectar plástico.



Aunque no es una colonia segura y hay problemas con los servicios públicos, Doña Benigna valora el techo donde vive y espera que, poco a poco, mejore su situación económica.



