Con retraso de cuatro meses, la remodelación del museo Silvia Vanegas

El presidente del Comité de Pueblos Mágicos, Pablo Alejandro Torres Corpus, reconoció que existe retraso en la obra de remodelación del museo de Tradición y Charrería mejor conocido como el museo Charro que se ubica en la calle del Santuario y que tiene más de una año sin uso.



Dijo que en la ejecución de esta obra existe un problema, ya que la empresa que la ejecuta es de la Ciudad de México y la licitación la realizó en la pasada administración estatal, a través de la Secretaria de Infraestructura Secretaría de Infraestructura (Sinfra).



La empres ha tenido incumplimientos y ya se le sancionó con varias multas, incluso la compañía está demandada por el incumplimiento.



Informó que en el último plazo que solicitaron para la entrega total tiene un retraso de cuatro meses, pero tiene más incumplimientos y no se acepta la obra por la baja calidad que tiene en algunas de las partes.



El museo se tiene que abrir nuevamente, pero no se puede poner en marcha para no perder las fianzas que se establecieron.



El comité promovió la obra con el apoyo de la Secretaria de Turismo, aunque en la asignación de esta no se contó con el visto bueno de dicho comité, pero los nuevos lineamentos de Pueblos Mágicos señalan que deben llevar el visto bueno de este órgano.



