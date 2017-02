"Con Semana Cultural o sin ella" prevén buena afluencia Karina Navarrete

Legaspi respaldó la decisión tomada por el Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) y comentó que la verdadera intención de la semana cultural no es ofrecer un producto turístico sino un producto cultural.

Hay que tener claro que son dos escenarios: la parte de acercar la cultura y una temporada vacacional natural, que con semana cultural o sin ella tenemos hoteles al 100 por ciento”, comentó.

Recalcó que el festival cultural es un agregado y la ciudad tendrá una buena afluencia de turismo, y explicó que a nivel nacional Zacatecas tiene un indicador de crecimiento en consumo del 3% y un 6% en apertura de sucursales



Sobre la anulación de la segunda semana del festival, comentó que será hasta después el periodo vacacional que tengan un panorama claro sobre si hubo impacto o no.

“Hay buenos indicadores y ya que pase la semana de pascua daremos los resultados de la expresión del restaurantero sobre la práctica real y no sobre expectativas o especulaciones que puedan generar un mal entorno”, manifestó el empresario.



Agregó que trabajan en coordinación con el IZC en un proyecto para acercar a los turistas a la comida tradicional zacatecana que ofrecen los restaurantes agremiados.



