Con solo dos policías, hay tranquilidad en Susticacán Silvia Vanegas

Lo anterior, dijo, es la causa por la que “tiran cadáveres en este territorio”; uno, el año pasado, y otro en fechas recientes.



Por ello, explicó, están pidiendo la colaboración de distintas fuerzas de seguridad para evitar que esto ocurra nuevamente.



Precisó que el municipio es respaldado con los recorridos que realizan la Policía Estatal y el Ejército Mexicano; pero, consideró, hace falta más por parte de la policía municipal, por lo que tiene pensado incrementar a seis el número de elementos.



Con esta cantidad de elementos, dijo, se garantizaría que las 24 horas haya presencia de la policía.



En el municipio hay mil 380 habitantes, según el último censo, por lo que de acuerdo a la norma si hubiera seis policías estarían excedidos de personal policiaco.



Sin embargo el alcalde lanzará la convocatoria aunque, de no contar con interesados o con personas que reúnan los requisitos, tendrá que abrirla a otros municipios hecho que no le parece muy apropiado “porque se tiene temor por la gente que llega de fuera”.





svanegas@imagenzac.com.mx SUSTICACÁN.- El alcalde Gustavo de Santiago informó que debido a la tranquilidad que se vive en el municipio solo hay dos elementos de Seguridad Pública.Lo anterior, dijo, es la causa por la que "tiran cadáveres en este territorio"; uno, el año pasado, y otro en fechas recientes.Por ello, explicó, están pidiendo la colaboración de distintas fuerzas de seguridad para evitar que esto ocurra nuevamente.Precisó que el municipio es respaldado con los recorridos que realizan la Policía Estatal y el Ejército Mexicano; pero, consideró, hace falta más por parte de la policía municipal, por lo que tiene pensado incrementar a seis el número de elementos.Con esta cantidad de elementos, dijo, se garantizaría que las 24 horas haya presencia de la policía.En el municipio hay mil 380 habitantes, según el último censo, por lo que de acuerdo a la norma si hubiera seis policías estarían excedidos de personal policiaco.Sin embargo el alcalde lanzará la convocatoria aunque, de no contar con interesados o con personas que reúnan los requisitos, tendrá que abrirla a otros municipios hecho que no le parece muy apropiado "porque se tiene temor por la gente que llega de fuera".

