Con solo seis pipas, JIAPAZ no se da abasto Noé Marín

Agregó que, pese a la modernización del Sistema de Atención a Clientes Jiatel, “en el 60% de las denuncias por falta de agua se solicitan pipas; pero, hay que decirlo abiertamente: no contamos con las pipas para cubrir el servicio, aunque tampoco es la solución”, dijo.



Señaló que, antes de habilitar el nuevo sistema de denuncia, se contestaban menos de 350 llamadas de las mil 200 que se realizaban al día, pues había solo dos operadores y era, dijo, un trabajo casi sobrehumano.



Aseguró que ahora reciben más de 800 denuncias diarias y por lo menos el 60% (480, aproximadamente) son para solicitar pipas que abastezcan del líquido a los usuarios; sin embargo, la JIAPAZ no tiene las suficientes unidades para cubrir la demanda.



“La queja más recurrente es sobre la falta de agua en las colonias y la solicitud del servicio de pipas; cada una tiene una capacidad de 20 mil litros que se acaban en 20 casas”, dijo.



No obstante, señaló, algunas colonias en las que falta constantemente el agua, como Villas de Guadalupe, tienen hasta mil viviendas.



Rentería enfatizó que la dependencia tiene la obligación de dar seguimiento al 75% de las denuncias ciudadanas por lo que se reubicó a los trabajadores que tenían poca carga laboral al centro de atención y se amplió el número de unidades para mejorar la asistencia a los usuarios.



También, ante las denuncias del mal servicio que brindaban los operadores, dijo que el nuevo sistema contempla la grabación de las denuncias para verificar la calidad de la atención y eficiencia del servicio.



“Las quejas más recurrentes eran porque no les contestaba o, cuando lo hacían, eran groseros y el servicio nunca llegaba. Con el nuevo sistema todas las llamadas serán grabadas para evitar quejas de maltratos”, dijo.



Finalmente, el director mencionó que se emplearon nuevas estrategias en algunas colonias donde se registraron más problemas para suministrar el agua y se reajustaron los horarios y la duración del abastecimiento.



