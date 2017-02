Con tres de Ibra, United gana a Saint-Etienne en la Liga Europa AP

Manchester United —y el 17mo de su ilustre carrera— en una victoria por 3-0 el jueves sobre Saint-Etienne en duelo de ida en los dieciseisavos de final de la Liga Europa.



Toda la atención previa al partido estaba en la reunión familiar entre los hermanos Pogba, Paul (United) y Florentin (Saint-Etienne), pero el sueco se llevó los reflectores en el Old Trafford de nuevo al llegar a 23 goles en todas las competencias en su impresionante primera temporada con el United.



Ibrahimovic abrió el marcador con un tiro libre desviado a los 15 minutos, aumentó la cuenta a los 75 y completó el triplete a los 88 de penal. El delantero ha anotado 17 veces en 14 partidos ante Saint-Etienne, y sus 14 goles previos los metió con el Paris Saint-Germain durante su estancia en Francia.



El margen de victoria podría permitir al técnico Jose Mourinho dar descanso a algunos de los jugadores clave del equipo para el juego de vuelta el miércoles, dado que cuatro días antes el United enfrentará al Southampton en la final de la Copa de la Liga.



En otro resultado, el delantero de la Roma Edin Dzeko se convirtió en el líder anotador en la competencia de esta campaña, al sumar ocho dianas gracias a un triplete en el segundo tiempo ante el Villarreal en el triunfo por 4-0 sobre el conjunto español.



Dzeko llegó a 28 goles en todas las competencias al anotar a los 65, 79 y 86 minutos.



Con un gol del argentino Blanco Leschuk, Shakhtar Donetsk obtuvo la mínima ventaja sobre el Celta de Vigo en los dieciseisavos de final de la Liga Europa, mientras que Gante se impuso también 1-0 como local ante el Tottenham.



Otro 1-0 en los cotejos de ida se registró en el triunfo de la Fiorentina sobre el Borussia Moenchengladbach, gracias a un tanto de Federico Bernardeschi, de tiro libre en el día en que festejó su 23er cumpleaños.



Shakhtar mantuvo su foja perfecta en el certamen, pese a que no disputaba partidos oficiales desde el 12 de diciembre. Ganó su séptimo duelo consecutivo en la Liga Europa cuando el debutante Leschuk, quien tiene también la nacionalidad ucraniana, anotó para culminar un contragolpe a los 27 minutos.



El conjunto de Ucrania fue el único equipo que ganó todos sus encuentros durante la fase de grupos.



En cambio, el Tottenham ha perdido músculo en las semanas recientes. El club inglés ha anotado apenas un gol en sus últimos cuatro compromisos y sucumbió en su visita a Gante, que salió airoso con una diana del francés Jeremy Perbet a los 60 minutos.



Harry Kane estuvo cerca de dar el empate a los Spurs, pero su disparo se estrelló en la madera.



Alexandre Lacazette anotó dos de los goles con los que el Lyon superó 4-1 al AZ Alkmaar, mientras que Rostov derrotó 4-0 al Sparta de Praga.



