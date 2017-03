Concluye el foro de análisis de Pueblos Mágicos Silvia Vanegas

Las conclusiones del foro se entregaron al diputado federal, Benjamín Medrano, quien propuso que se realice un nuevo foro nacional antes del 2018, en la Cámara de Diputados.



Comentó que un nuevo foro es importante para que no quede todo en un acto de buena voluntad y se continúe fortaleciendo el programa con la intervención de los habitantes.



Algunas de las conclusiones y propuestas es que los comités tengan apoyo de subcomités especializados que lo apoyen técnicamente, que las acciones de los Pueblos Mágicos deben tomar en cuenta a los habitantes y al turista.



Se destacó la necesidad de que se regularice el comercio informal pero no se quite del todo por que muchos de ellos dan la cálidez a los pueblos.



La clausura estuvo a cargo del secretario de gobierno, Jaime Ambriz, y previo a este acto se entregaron reconocimientos a los expertos que participaron.



foro

análisis

zacatecas

turismo