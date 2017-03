Condenan a 8 años de prisión a exfuncionario de la CFE Excélsior

La sentencia señala que quedó acreditado que, en el periodo de 2001 al 27 de octubre de 2010, Moreno Díaz el sentenciado incrementó ilícitamente su patrimonio de forma desproporcionada por un total de 36 millones 13 mil 379 pesos, bienes de origen distinto a los ingresos que recibió como funcionario público, sin demostrar su licitud.



Y es que, de acuerdo a las indagatorias presentadas ante el Poder Judicial de la Federación, el exfuncionario público tuvo como única fuente de ingresos su sueldo con motivo de los cargos que desempeñó en la CFE por los que percibió $21 millones 51 mil 887 pesos.



La Procuraduría General de la República (PGR) halló depósitos en diversas cuentas de origen no identificado:



Un terreno en Ensenada, Baja California.

Un Jeep

Un Audi

Una Lobo

Un Nissan

Así como pagos a tarjeta de crédito de Estados Unidos

Un yate

Un Ferrari Spider.



De acuerdo a registros judiciales, apenas en julio del año pasado la PGR pidió al juez de la causa aplicar la pena máxima, que es de poco más de 20 años de prisión, en contra de Moreno Díaz por el delito de enriquecimiento ilícito.



Sin embargo, el juez Francisco Urbina le impuso, además de los ocho años de cárcel, otras sanciones como la inhabilitación para desempeñar cargos públicos; el pago de 545 días multa, equivalentes a 31 mil 315 pesos, sustituibles por igual número de jornadas de trabajo, en caso de insolvencia económica; el decomiso de los bienes cuya procedencia no logró acreditar; la suspensión de derechos políticos y civiles; y, una amonestación pública.



