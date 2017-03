Conductor pierde el control y se accidenta frente al hospital general Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El percance sucedió este sábado a la 1:30 de la tarde en el boulevard Héroes de Chapultepec y participó una camioneta de carga, de la marca Renault, placas ZH 82 964, con logotipos del hotel Fiesta Inn.



Las autoridades de vialidad no descartaron que, su conductor haya perdido el control debido a la velocidad inmoderada con la que se desplazaba, lo que implicó que se saliera hasta la canaleta de agua a un lado del camino hasta volcar de un lado y acabar sobre su propio eje.



Afortunadamente, el conductor resultó ileso y aunque en el lugar fue valorado por elementos de Protección Civil del Estado, quienes dijeron que no era necesario trasladarlo a un hospital, personal de su trabajo optó por llevarlo a una revisión en un coche particular.



Otro compañero llego al lugar para responder por el vehículo con los agentes de vialidad ante la ausencia del conductor.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Habían transcurrido escasos minutos de haber agarrado una camioneta propiedad de un hotel, cuando el chofer que la manejaba se accidentó en ella al transitar frente al Hospital General de Zacatecas en dirección a Fresnillo.El percance sucedió este sábado a la 1:30 de la tarde en el boulevard Héroes de Chapultepec y participó una camioneta de carga, de la marca Renault, placas ZH 82 964, con logotipos del hotel Fiesta Inn.Las autoridades de vialidad no descartaron que, su conductor haya perdido el control debido a la velocidad inmoderada con la que se desplazaba, lo que implicó que se saliera hasta la canaleta de agua a un lado del camino hasta volcar de un lado y acabar sobre su propio eje.Afortunadamente, el conductor resultó ileso y aunque en el lugar fue valorado por elementos de Protección Civil del Estado, quienes dijeron que no era necesario trasladarlo a un hospital, personal de su trabajo optó por llevarlo a una revisión en un coche particular.Otro compañero llego al lugar para responder por el vehículo con los agentes de vialidad ante la ausencia del conductor. Agregar a favoritos seguridad

accidente vial

zacatecas

choque

volcadura