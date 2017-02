Confirma Irán lanzamiento de prueba de misil AP

"La reciente prueba misilística se ajusta a nuestros planes y no dejaremos que ningún extranjero se entrometa en nuestros temas de defensa", dijo el ministro de defensa iraní, el general Hossein Dehghan, a la agencia noticiosa Tasnim.



No dio detalles sobre cuándo se realizó la prueba ni qué tipo de misil de trató, pero dijo que el ensayo no violó ni las resoluciones de la ONU ni el acuerdo al que Irán llegó con varios países extranjeros sobre su poderío nuclear.



La Casa Blanca dijo el lunes que está evaluando los detalles de la prueba misilística iraní. El Consejo de Seguridad de la ONU ha aprobado una resolución prohibiéndole a Irán realizar ensayos misilísticos que estudien la posibilidad de contener una ojiva nuclear.



