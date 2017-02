​Confirma Ríos Piter su salida del PRD; va por la vía independiente Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Llamó a otros actores políticos a sumarse a su proyecto; en el Senado seguirá con el Sol Azteca hasta que ellos decidan



En conferencia de prensa, argumentó que su decisión responde a que todos los partidos no están haciendo frente a resolver los problemas del país y se vuelven “tóxicos alrededor de los recursos públicos”. Dijo que buscará la articulación de más actores que piensen en hacer política diferente. Necesitamos verdaderamente reiniciar el sistema para provocar su evolución, algo que jamás va a ocurrir desde adentro porque a los jugadores internos más influyentes no les conviene que así suceda”, dijo. Sin embargo, el político conocido como “El Jaguar”, dijo que su voluntad es seguir trabajando con la bancada del PRD en el Senado. La intención es seguir trabajando en las comisiones siempre y cuando no se pongan en riesgo las posiciones de ellos. Decido ser senador independiente, muchas de las carteras que tengo hoy son como representante, como secretario del PRD, pues yo esperaré que ellos decidan; si deciden que yo continúe al frente de ellas o no” A pregunta expresa, Ríos Piter reconoció quedará debiendo el pago de sus cuotas al PRD, pero espera cobros flexibles del partido. Sí, en efecto, debo no niego; pago no tengo. Voy a revisar algún programa de pagos extemporáneas, abonos chiquitos para pagar poquito” Con Armando Ríos Piter más perredistas del estado de Guerrero, del movimiento jaguar, también dejaron las filas del sol azteca; además, suman ya ocho los senadores que salen del PRD.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El senador Armando Ríos Piter confirmó este martes su salida del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del sistema de partidos políticos, para hacer política desde la vía independiente.En conferencia de prensa, argumentó que su decisión responde a que todos los partidos no están haciendo frente a resolver los problemas del país y se vuelven “tóxicos alrededor de los recursos públicos”. Dijo que buscará la articulación de más actores que piensen en hacer política diferente.Sin embargo, el político conocido como “El Jaguar”, dijo que su voluntad es seguir trabajando con la bancada del PRD en el Senado.A pregunta expresa, Ríos Piter reconoció quedará debiendo el pago de sus cuotas al PRD, pero espera cobros flexibles del partido.Con Armando Ríos Piter más perredistas del estado de Guerrero, del movimiento jaguar, también dejaron las filas del sol azteca; además, suman ya ocho los senadores que salen del PRD. Agregar a favoritos prd

armando ríos piter

independiente

senador