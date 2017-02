Confirman 15 muertos por operativo contra ‘El H2’ en Nayarit Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO.- Roberto Sandoval, gobernador de Nayarit, confirmó que en el operativo en el que murió Juan Francisco Patrón Sánchez, "El H2", líder del Cártel de los Beltrán Leyva, fallecieron 15 personas.Detalló que los hechos que se vivieron ayer en el estado forman parte del final de una investigación que realizaron las Fuerzas Armadas para dar con el paradero del líder delincuencial.El gobernador destacó que el estado está "en paz y en calma" y que acciones como las que se vivieron en el operativo tienen que pasar para que no exista "un estado violento, ni un estado ingobernable".

