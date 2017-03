Confirman cinco casosde brucelosis Marcela Espino

Pese a que no se trata de un padecimiento mortal, si es incapacitante y por ello, la importante de su atención a tiempo, explicó José Ángel Martínez Delgado, coordinador de Atención contra Riesgos Sanitarios en la Jurisdicción Sanitaria 03 de los Servicios de Salud.



Explicó que el 24 de febrero pasado se les notificó sobre la presencia de cuatro casos, particularmente asentados en la comunidad Rancho Grande, este viernes, se confirmó el diagnóstico de una quinta persona.



Señaló que las personas coincidieron en el consumo de queso fabricado artesanalmente y se solicitó que los productores no revuelvan leche de vaca con la de cabra, pues esta última puede portar la bacteria.



Martínez Delgado refirió que se realizan muestreos y seguimiento en las comunidades La Larga, Estación Gutiérrez, Río de Medina, Mendoza y Rancho Grande.



