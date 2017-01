Conformarán comité único para la organización de eventos Silvia Vanegas

El alcalde destacó que al quitar la figura de patronato, se conformará este comité que será integrado por personas del ayuntamiento, es decir, que no se requerirá contratar personas externas para que se desarrollen las actividades.



Para estos festivales se tendrá que crear una cuenta única, con el objetivo de que todos los ingresos de concesiones rentas y otros, pueda ejercerse con una justificación formal.



Esto evitará que hasta que finalicen los eventos, se entregue un informe del patronato, del cual se desconoce el manejo, por lo que ya están trabajando en la conformación del comité.



En lo que respecta a La Feria de Primavera, dijo que la información se dará a conocer en una conferencia de prensa, aunque adelantó que ya se está trabajando en la logística y en la contratación de los artistas.



Aseguró que la preparación del evento “va bien”, pero no dará a conocer los nombres de los artistas hasta tener los contratos y la publicación de los artistas en sus páginas oficiales.



