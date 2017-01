Congreso de Venezuela promoverá proceso contra Maduro AP

De acuerdo a la constitución, el presidente sólo puede perder el poder ante las siguientes circunstancias: muerte, renuncia, destitución decretada por el Tribunal Supremo de Justicia, incapacidad física o mental permanente y certificada por una junta médica, abandono del cargo declarado por la Asamblea Nacional y la revocatoria popular de su mandato.



El nuevo presidente de Congreso, diputado Julio Borges, anunció que en los próximos días la mayoría opositora aprobará su iniciativa contra Maduro por "abandonar la constitución". Borges indicó, durante su discurso en la apertura del nuevo período de sesiones, que la referida declaratoria "abre las puertas para que en Venezuela haya elecciones en todos los niveles".



El diputado oficialista Héctor Rodríguez desestimó el anuncio y dijo a la prensa que mientras el Congreso persista en el "desacato" al Tribunal Supremo de Justicia seguirá en una situación de "inconstitucionalidad e ilegalidad". "La ceguera política, el golpismo, la actitud antidemocrática y las ansias de poder por ser candidato presidencial nubla a los dirigentes de la oposición", agregó.



Durante el año pasado la oposición concentró gran parte de sus esfuerzos en tratar de acelerar la salida del gobierno de Maduro, pero sus acciones no pudieron prosperar debido a que el tribunal de justicia, que es señalado de estar controlado por el gobierno, anuló muchas de esas acciones. Existe el riesgo de que el proceso de declaratoria del abandono del cargo del mandatario también sea anulado por esa Corte.



Las autoridades judiciales y electorales suspendieron indefinidamente en octubre pasado el proceso del referendo revocatorio de mandato de Maduro lo que dejó a la oposición sin opciones para acelerar el fin del gobierno.



"Nicolás Maduro está fuera de la constitución, y eso es inaceptable", dijo Borges al llamar a los miembros de la fuerza armada a que hagan cumplir la Carta Magna y permitan que los venezolanos voten.



Aunque la oposición se anotó una importante victoria en las elecciones del 2015 al lograr por primera vez en 17 años el control del Congreso, durante su primer año de manejo del Legislativo no tuvo mayores avances en el terreno político.



Para este año no hay mayores expectativas de que la Asamblea Nacional pueda convertirse un importante contrapeso de poder al gobierno de Maduro, que ha logrado sortear la severa crisis económica y las acciones de la oposición para acelerar el fin de su mandato gracias al respaldo pleno del resto de los poderes públicos y la fuerza armada.



La Asamblea Nacional terminó el 2016 cercada por el Tribunal Supremo de Justicia, que es señalado de estar controlado por el gobierno, que anuló la mayoría de leyes y acuerdos que aprobó la bancada opositora, incluida una declaratoria de responsabilidad política de Maduro.



La oposición hace frente a la compleja situación de la Asamblea Nacional en medio de una crisis interna. Algunos dirigentes y analistas han planteado que para superar la crisis la alianza opositora debe ir a una reestructuración interna y reformular los objetivos y las acciones que seguirá desde la Asamblea Nacional para enfrentar a Maduro que a partir del 10 de enero comenzará el cuarto año de mandato, lo que deja a la coalición sin opciones para acelerar el fin del gobierno.



La constitución establece que tras superarse la mitad de los seis años de gobierno, los últimos dos años de mandato deben ser concluidos por el vicepresidente de turno.



Maduro instó la víspera a la mayoría opositora del Congreso a acatar las sentencias del Tribunal Supremo y a participar en las iniciativas de diálogo, y afirmó que de no rectificar en sus posturas la Asamblea va rumbo a la "autodisolución" y a la "convocatoria de nuevas elecciones".



El mandatario hizo la declaración durante un acto donde anunció algunos cambios en su equipo ministerial que incluyeron la designación de Tareck El Aissami, actual gobernador del estado central de Aragua y ex ministro de Relaciones Interiores, como vicepresidente.



