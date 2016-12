Congreso olvida pagar el ISR; no reportó 2.6 mil mdp Excélsior

De acuerdo con cálculos de asesores fiscales del Senado y de la Cámara de Diputados consultados por Excélsior, los casi dos mil 600 millones de pesos de impuestos no enterados provienen de 11 mil 422 millones de pesos que senadores y diputados recibieron y manejaron en la opacidad durante los últimos 11 años fiscales para pagar a asesores y colaboradores.



De dicha bolsa millonaria salen los recursos para la gestión legislativa, y sus remanentes se convierten en bonos anuales para los diputados federales, por ejemplo.



Según la explicación obtenida por este diario, el Senado y la Cámara de Diputados, como instituciones, pagan el impuesto correspondiente por la entrega del dinero a los grupos parlamentarios, pero después el dinero es responsabilidad de los mismos grupos y los legisladores en lo particular.



Por ejemplo, cuando un legislador pagó a un empleado 100 mil pesos, ni el empleado ni el senador pagaron el impuesto correspondiente por ese monto.



Desde 2016, en el Senado, por requerimientos del SAT, se debe reportar la tasa del ISR de esos honorarios.



Para no complicar la administración de impuestos, se decidió que el pago lo haga la institución; en algunos casos, el trabajador debe presentar ahora el recibo de honorarios y reportar los impuestos correspondientes; los diputados lo harán el próximo año. Legisladores no pagaron dos mil 600 mdp de ISR

Senado y Cámara de Diputados no son responsables de abonar los impuestos por rubro de honorarios.



A pesar de que el Congreso de la Unión está al día en el pago de impuestos, en los últimos 11 años fiscales la opacidad en el uso de 11 mil 422 millones de pesos para el pago de asesores y colaboradores, bolsa de la cual salen bonos extras y gastos de gestión, generó que los legisladores federales no pagaran al Sistema de Administración Tributaria (SAT) dos mil 591 millones 56 mil pesos del ISR.



De acuerdo con estimaciones de asesores fiscales del Senado y la Cámara de Diputados consultados por Excélsior, el uso de la bolsa millonaria para el pago de honorarios, que durante años estuvo en la zona de opacidad del Congreso de la Unión, permitió el uso indiscriminado de 11 mil 422 millones 898 mil 299 pesos, que fue el dinero entregado a los legisladores federales para el pago de sus colaboradores y realizar así sus labores dentro y fuera de las Cámaras.



De esa bolsa salen los recursos para la gestión legislativa, y sus remanentes se convierten en bonos anuales para los diputados federales, por ejemplo.



A partir del 1 de enero los diputados deberán solicitar un comprobante de pago a sus colaboradores que no están inscritos en la nómina de la Cámara. Actualmente, por honorarios trabajan dos mil 739 personas, entre asesores y colaboradores de los 500 diputados.



Además, por primera vez, deberán de comprobar el destino del dinero público que se les da a atención ciudadana, asistencia legislativa o parlamentaria, gastos de viajes en actividades oficiales, apoyo para traslados, gastos de gestión parlamentaria, así como otros apoyos y gastos sujetos a comprobación que sean propios de sus actividades legislativas.



Como instituciones, el Senado y la Cámara de Diputados pagan los impuestos de los 500 legisladores federales y 128 senadores, pero no son responsables del pago de impuestos por el uso de la bolsa millonaria del rubro de honorarios, pues el uso es directo por parte de los legisladores.

Freno a zona libre

Las nuevas reglas fiscales, de transparencia y rendición de cuentas, aprobadas por el propio Congreso de la Unión en 2015, pusieron freno a esa zona libre de pago de impuestos.



El Senado, que desde febrero de este año comenzó la regularización de 560 trabajadores contratados por los senadores y que laboran en las comisiones, decidió que la institución pague directamente esos salarios y de esta forma se garantice el pago de impuestos.



Además, este 2016 los grupos parlamentarios homologaron criterios para la presentación de las erogaciones que realizan los legisladores, por conceptos como apoyos económicos a equipos de colaboradores en sus estados de origen, así como entrega de apoyos a diversos sectores sociales, que ahora requieren de la entrega de recibos de honorarios para recibir ese dinero.

Impuesto en el aire

Hasta 2015, el Senado entregaba a los grupos parlamentarios la bolsa total de dinero que iba al pago de trabajadores de los senadores, tanto en comisiones como en sus oficinas.



Cada senador tiene hasta 100 mil pesos al mes para el pago de sus colaboradores de oficina; los presidentes de comisiones hasta 200 mil pesos para los empleados especializados en los temas que les corresponde tratar.



De acuerdo con la explicación obtenida por este diario, el Senado y la Cámara de Diputados, como institución, pagaban el impuesto correspondiente por la entrega del dinero a los grupos parlamentarios.



Sin embargo, después el dinero es responsabilidad de los mismos grupos y los legisladores en lo particular.



Por ejemplo, un legislador paga a un empleado 100 mil pesos; ni el empleado ni el senador pagaban el impuesto correspondiente a ese monto.



Para el caso del Senado, desde 2016, por requerimientos del SAT, se debe reportar la tasa del ISR de esos honorarios.



Para no complicar la administración de impuestos, se decidió que el pago lo haga la institución, y en algunos casos, el trabajador debe presentar ahora el recibo de honorarios y reportar los impuestos correspondientes.



Desde el ejercicio fiscal de 2006 hasta 2015, el Senado destinó un total de dos mil 702 millones 258 mil 510 pesos al rubro Honorarios Legislativos, de donde sale la partida de pago a estos empleados.



Los impuestos que no pagaron ascienden a 582 millones 519 mil 263.28, con tasas promedio que van de 14.5% hasta 26.46%, de acuerdo con el año fiscal, por los márgenes de salarios que pagan los senadores.



En el caso de la Cámara de Diputados, la bolsa de honorarios en los últimos 11 años fiscales suma ocho mil 720 millones 639 mil 789 pesos, de los cuales debió pagar dos mil ocho millones 537 mil 459.10 pesos, también con las tasas promedio variables por año fiscal y gama de salarios.

Dieta libre de gravamen

El manual que regula las remuneraciones para los Diputados Federales, Servidores Públicos de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2015, publicado en marzo de ese año en el Diario Oficial de la Federación (DOF) detalla la retribución mensual que se cubre a los diputados, así como apoyos y prestaciones.



Dicho manual no especifica ningún tipo de retención de impuestos aplicable a las dietas.



En cambio los servidores públicos de mando y homólogos sí están obligados al pago de impuestos: “Será responsabilidad de la Cámara retener y enterar los impuestos de los servidores públicos de mando y homólogos”, especifica el documento.



