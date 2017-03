Conmemora la UAZ el Día Internacional de la Mujer Redacción

Ante mujeres y hombres reunidos en la sala Roberto Soto del Teatro Fernando Calderón, Guzmán Fernández dio lectura a las ocho medidas institucionales que se implementarán: se eliminará el lenguaje sexista en cualquier documento institucional elaborado y emitido, para lo cual la Coordinación de Equidad y Género elaborará un Protocolo Universitario para la Erradicación del Lenguaje Sexista y Discriminatorio en la UAZ.



Asimismo la administración rechaza categóricamente la cosificación de la mujer, por lo que se impugna la pertinencia de cualquier concurso de belleza que pretenda ser realizado en las instalaciones de la Universidad.



Otra de las medidas que asumió el rector está el compromiso de institucionalización de una estancia infantil para madres y padres estudiantes; así como la publicación por parte de la Coordinación de Equidad y Género del Protocolo Universitario para Erradicación del Hostigamiento y Acoso Sexual.



De igual manera se promoverá la protección de los derechos de las universitarias mediante la formalización de la visión de género en cada una de los diferentes organismos y normatividad universitaria, por lo que se convocará a la comunidad universitaria a presentar propuestas que transformen la Ley Orgánica, Estatuto y Reglamentos.



Como punto seis el mandatario universitario externó que se incluirá la materia de equidad de género en el plan de estudios; así como la representación de mujeres en el Tribunal y Defensoría Universitaria y finalmente que las madres estudiantes de la UAZ puedan tener derecho a incapacidad por maternidad.



Añadió que la UAZ como unidad socializadora debe transmitir conocimientos, retomar valores y establecer normas de comportamiento; subrayó que la institución debe cimentarse en modelos no sexistas y más democráticos.



Como parte del Programa del evento “Educar en igualdad para transformar; transformar para no violencia”, se realizaron intervenciones de mujeres universitarias que hablaron sobre la importancia del lenguaje sexista, la incapacidad por maternidad en las estudiantes, el acoso y hostigamiento sexual y la igualdad de géneros en prepas.



La primera en presentar su intervención sobre “Acoso y hostigamiento sexual”, fue la directora de la Unidad Académica de Filosofía, Lilia Delgado Calderón, quien afirmó que son varios los casos de acoso que se dan, sobre todo de carácter psicológico, físico y moral.



Enseguida, la docente del programa del Doctorado en Historia, Diana Arauz, presentó su charla sobre “El lenguaje sexista”, en la que plantea que es importante que en la comunidad universitaria exista más cultura al utilizar expresiones que hagan menos a una persona.



En su intervención, el formador de no agresores, Ángel Franco habló a los presentes de la igualdad de género en el nivel preparatoria, y explicó lo fundamental que es que ésta iniciativa, sea agregada en el plan curricular de la UAZ como materia académica.



Para continuar, la directora de la Unidad Académica de Economía, Imelda Ortiz Medina, expuso su ponencia sobre “la incapacidad por maternidad en las estudiantes”, intervención en donde ratifica la importancia que tiene apoyar a las madres estudiantes para que continúen con sus estudios universitarios.



Al hacer la declaratoria en defensa de propuestas legislativas, la responsable de Derechos Humanos en Zacatecas, María de la Luz Domínguez Campos, puntualizó en el ámbito político, al género femenino se le siguen negando los espacios, además –recalcó-, las oportunidades laborales que se le ofrece a las mujeres son dispares a las de los hombres.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- En el marco del festejo del Día Internacional de la Mujer, que año con año realiza la Coordinación de Equidad y Género que dirige Leticia Torres Villa, el rector Antonio Guzmán Fernández asumió el compromiso de impulsar una política institucional en donde será parte integral de la estrategia y planes de desarrollo institucionales la profunda convicción de igualdad entre la mujer y el hombre y de rechazo a toda discriminación sexual, de raza y de cualquier tipo.

