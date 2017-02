Conmemoran Aniversario de la Constitución Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado, destacó la importancia de conmemorar y fortalecer la unidad como mexicanos y superar los rezagos en los ámbitos económicos, políticos y sociales.

“La celebración de los 100 años de nuestra Constitución nos invita a mirar al pasado y cavilar sobre los motivos que demandaron la creación de un marco legal”, dijo el gobernador.

Detalló que los ideales que impulsaron la creación de la Constitución de 1917 fueron la igualdad, la libertad y la justicia social; que ha sufrido modificaciones “pero en su esencia siguen estando impresos”.

“Hoy corresponde a nosotros actuar de manera diferente para preservar el estado de derecho, que es la herencia de los constitucionalistas”, expresó.

Aseveró que en Zacatecas y México del 2017 el diálogo, la razón, el respeto a los derechos humanos y las ganas de sacar adelante a nuestro país, es lo que debe de prevalecer.

“Como gobernador de Zacatecas creo en el respeto irrestricto del ámbito de actuación de los tres poderes del estado”, en la busca constante de un marco jurídico acorde al tiempo y en la correcta aplicación de la justicia.

Agregó que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales ha tomado decisiones que le han dolido a grupos y que afecta intereses, “pero beneficiarán a los zacatecanos”, destacó que sus acciones siempre serán acorde con lo estipulado y amparado en la Constitución.

Recordó que hace 100 años se vivieron situaciones “difíciles, como los de hoy, pero supimos salir adelante”, “en Zacatecas diferentes que estamos construyendo requiere urgentemente de una nueva forma de pensar, necesita unidad y solidaridad para ver hacia el futuro y avanzar con firmeza”.



“No dije que me estaban sobornando”

El gobernador del estado aclaró que en una entrevista en la que habló sobre las mineras “no dije que me estuvieran sobornando (...) si hay una mala interpretación la asumo, totalmente es un error de mi parte, no me supe expresar bien”.

El mandatario había hablado sobre el tema de las mineras ante el impuesto ecológico.Destacó que no ha existido “presión”, “yo lo que estoy buscando es darle una condición diferente a Zacatecas”.

Agregó que en estos días se han mantenido mesa establecida en la Secretaría de Hacienda para revisar los parámetros, “yo siempre he dicho que estoy abierto al diálogo, a final de cuentas que lleguemos a acuerdos”.

“Zacatecas requiere tranquilidad, paz y que se aplique el estado de derecho, estoy seguro que de este capítulo Zacatecas va a salir bien fortalecido y junto con las mineras, lo que yo quiero es que haya empleo, desarrollo y que Zacatecas prospere”, finalizó el mandatario.



capital@imagenzac.com.mx Autoridades estatales y municipales encabezaron las celebraciones de los 100 años de la Carta Magna nacional, evento en el que se izó la Bandera mexicana en Plaza de Armas, para continuar con honores al lábaro patrio y la develación de la placa conmemorativa en la Plaza de la Constitución.Alejandro Tello Cristerna, gobernador del estado, destacó la importancia de conmemorar y fortalecer la unidad como mexicanos y superar los rezagos en los ámbitos económicos, políticos y sociales.“La celebración de los 100 años de nuestra Constitución nos invita a mirar al pasado y cavilar sobre los motivos que demandaron la creación de un marco legal”, dijo el gobernador.Detalló que los ideales que impulsaron la creación de la Constitución de 1917 fueron la igualdad, la libertad y la justicia social; que ha sufrido modificaciones “pero en su esencia siguen estando impresos”.“Hoy corresponde a nosotros actuar de manera diferente para preservar el estado de derecho, que es la herencia de los constitucionalistas”, expresó.Aseveró que en Zacatecas y México del 2017 el diálogo, la razón, el respeto a los derechos humanos y las ganas de sacar adelante a nuestro país, es lo que debe de prevalecer.“Como gobernador de Zacatecas creo en el respeto irrestricto del ámbito de actuación de los tres poderes del estado”, en la busca constante de un marco jurídico acorde al tiempo y en la correcta aplicación de la justicia.Agregó que en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales ha tomado decisiones que le han dolido a grupos y que afecta intereses, “pero beneficiarán a los zacatecanos”, destacó que sus acciones siempre serán acorde con lo estipulado y amparado en la Constitución.Recordó que hace 100 años se vivieron situaciones “difíciles, como los de hoy, pero supimos salir adelante”, “en Zacatecas diferentes que estamos construyendo requiere urgentemente de una nueva forma de pensar, necesita unidad y solidaridad para ver hacia el futuro y avanzar con firmeza”.El gobernador del estado aclaró que en una entrevista en la que habló sobre las mineras “no dije que me estuvieran sobornando (...) si hay una mala interpretación la asumo, totalmente es un error de mi parte, no me supe expresar bien”.El mandatario había hablado sobre el tema de las mineras ante el impuesto ecológico.Destacó que no ha existido “presión”, “yo lo que estoy buscando es darle una condición diferente a Zacatecas”.Agregó que en estos días se han mantenido mesa establecida en la Secretaría de Hacienda para revisar los parámetros, “yo siempre he dicho que estoy abierto al diálogo, a final de cuentas que lleguemos a acuerdos”.“Zacatecas requiere tranquilidad, paz y que se aplique el estado de derecho, estoy seguro que de este capítulo Zacatecas va a salir bien fortalecido y junto con las mineras, lo que yo quiero es que haya empleo, desarrollo y que Zacatecas prospere”, finalizó el mandatario. Agregar a favoritos alejandro tello cristerna

constitución

empresa minera

zacatecas