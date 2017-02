Conmemoran el Día Mundial de la Radio Redacción

El día fue celebrado en la cabina radiofónica del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión (Sizart), con apoyo del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde, a través del noticiario cultural Parnaso, que conduce Yadira Rivera.



A través del 97.9 de FM, los invitados se refirieron a la radio no sólo como un medio de alcance masivo, sino también como una fuente de conocimiento. Abordaron temas como el origen, nuevos modelos de producción, evolución y globalización, mercados auditivos, radio hablada y musical, entre otros.



También se refirieron a la cultura general y la claridad en las nociones particulares y documentadas sobre política, ciencia, cultura, entre otras; pero destacó el valor del pasado de una radio que no únicamente se lograba a través de procesos arduos sino que se reinventaba por medio de sus contenidos.



Con la premisa La radio eres tú, y declarado por la Unesco como el Día Mundial de la Radio, el 13 de febrero representa una reflexión sobre el presente de uno de los medios de comunicación más importantes y, también, un futuro que sobresale a través de las nuevas tecnologías para producirla, según informó un comunicado.



