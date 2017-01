Nombran sala de invidentes en honor a Alfonso Muñoz Piedra Daniel Torres

Alfonso Muñoz Piedra, con el nombramiento de la sala de Braille de la Biblioteca Mauricio Magdaleno, en su honor.



La develación del nombre fue encabezada por Gema Mercado, titular de la Secretaría de Educación de Zacatecas; María del Refugio Carrillo, viuda de Muñoz Piedra; Socorro Muñoz Piedra, su hermana, y por representantes de la comunidad invidente y bibliotecaria de Zacatecas.



Alfonso Muñoz Piedra, maestro normalista, gestionó la creación de dicha sala en 1986, con la intención de incluir al sector invidente en el mundo de la lectura.



Durante tres décadas, el homenajeado guió a decenas de personas en la lectura para ciegos y estuvo al frente de talleres de macramé y tejido, entre otras manualidades.



El pasado 16 de enero se festejó su carrera dentro del recinto, pero no pudo asistir, pues estuvo hospitalizado a consecuencia de un accidente doméstico.



El maestro falleció el 21 de enero por complicaciones de salud y una semana más tarde se cumplió uno de sus últimos deseos; el espacio al que le dedicó años de su vida, ahora lleva su nombre. Una trayectoria de esfuerzo constante A los 15 años perdió la vista en un accidente de trabajo, pero la discapacidad visual no fue impedimento para continuar sus estudios en la Escuela Secundaria para Invidentes en Durango y más tarde viajar a San Luis Potosí para formarse como un artesano en diversas disciplinas.



En 1975 ingresó a la Escuela Normal Superior Manuel Ávila Camacho, para ser maestro de primaria, años más tarde se convirtió en el primer egresado invidente de la institución.



Con sus propios recursos fundó una fábrica de trapeadores en Zacatecas, manejada en su totalidad por personas con las que compartía su limitante física.



Al respecto, “Es una lástima que don Alfonso no haya estado presente en este merecido homenaje, con esto cumplimos uno de sus más grandes deseos; los próximos reconocimientos serán en vida a todas aquellas personas que han dejado parte de su vida aquí”.

Quien fuera esposa del maestro, externó el orgullo que representa haber compartido su vida con alguien que se empeñó por cumplir su labor por muchos años a base de fuerza de voluntad y ganas de salir adelante.



A petición de Lourdes Rodarte, subsecretaria para la inclusión de personas con discapacidad, próximamente se lanzará una convocatoria a nivel estado para ocupar la plaza que ahora está vacía, por medio de un proyecto destinado a la lectura Braille y su uso dentro de la biblioteca.



Además, en el evento se donaron 450 libros de diferentes temáticas por parte del Instituto Zacatecano de Acceso a la Información (IZAI).



Norma Julieta del Rio Venegas, directora del organismo, aseguró que con estas acciones se enriquece el acervo literario con el que los zacatecanos acceden al conocimiento.



Simitrio Quezada, director de la Red Estatal de Bibliotecas; "Es una lástima que don Alfonso no haya estado presente en este merecido homenaje, con esto cumplimos uno de sus más grandes deseos; los próximos reconocimientos serán en vida a todas aquellas personas que han dejado parte de su vida aquí".

