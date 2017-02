Conmemoran natalicio de Candelario Huízar Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El concierto dio inicio con la participación del guitarrista Gabriel Jiménez, quien abrió con la pieza Asturias de Issac Albéniz, seguida de Estudio no. 2 y No. 12, de Heitor Villa Lobos.



Después interpretó Sonata op. 61.III mov., de Joaquín Turina, para finalizar con Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega.



El guitarrista Humberto Villagrana, actualmente alumno de la licenciatura en Música de la Unidad Académica de Artes de la UAZ, presentó un repertorio en el que integró la Suite contatos de Paulo Bellinati y la Suite colombiana no.2 de Gentil Montaña.



En su momento, el cuarteto de saxofones Victoriax, conformado por Daniela Ortiz Juárez, Sugey Valeria Sosa Dávila, Karina Rivera Rincón y Azalia Morales Escalera abrió su participación con In den acenehmen buschen de Handel.



Libertango de Piazzolla, Suite hellenique de Pedro Iturralde y Portales de madrugada fueron las piezas que completaron su repertorio; el ensamble tuvo la intervención de los percusionistas Manuel Melagarejo, Alberto García y Christian López.



Alfonso Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde, en compañía de autoridades municipales, entregó un reconocimiento a los músicos por su destacada participación en este concierto, se informó en un comunicado.



redaccion@imagenzac.com.mx JEREZ.- Con la participación de alumnos de la Unidad Académica de Artes, de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), se llevó a cabo en el Teatro Hinojosa un recital para conmemorar el 134 natalicio del músico y compositor jerezano Candelario Huízar.El concierto dio inicio con la participación del guitarrista Gabriel Jiménez, quien abrió con la pieza Asturias de Issac Albéniz, seguida de Estudio no. 2 y No. 12, de Heitor Villa Lobos.Después interpretó Sonata op. 61.III mov., de Joaquín Turina, para finalizar con Recuerdos de la Alhambra, de Francisco Tárrega.El guitarrista Humberto Villagrana, actualmente alumno de la licenciatura en Música de la Unidad Académica de Artes de la UAZ, presentó un repertorio en el que integró la Suite contatos de Paulo Bellinati y la Suite colombiana no.2 de Gentil Montaña.En su momento, el cuarteto de saxofones Victoriax, conformado por Daniela Ortiz Juárez, Sugey Valeria Sosa Dávila, Karina Rivera Rincón y Azalia Morales Escalera abrió su participación con In den acenehmen buschen de Handel.Libertango de Piazzolla, Suite hellenique de Pedro Iturralde y Portales de madrugada fueron las piezas que completaron su repertorio; el ensamble tuvo la intervención de los percusionistas Manuel Melagarejo, Alberto García y Christian López.Alfonso Vázquez Sosa, director del Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde, en compañía de autoridades municipales, entregó un reconocimiento a los músicos por su destacada participación en este concierto, se informó en un comunicado. Agregar a favoritos candelario huízar

natalicio

celebración

jerez