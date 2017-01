Conoce los beneficios de "volar" en bicicleta Redacción

¿Te gusta andar en bicicleta y correr casi a la velocidad del viento?



En Zacatecas y Guadalupe, hay varios lugares en los cuales se pude pasear en bicicleta y sacarle el máximo provecha a este vehículo, que puede ser recreativo y de salud.



Uno de ellos es la ciclo pista en el Arroyo de la Plata, o la Encantada, o el exterior del Estadio Francisco Villa. Hay varios lugares en los que se puede rodar y rodar, con la alegría de llanta a llanta.



El cuerpo sabe de los beneficios que adquiere a través de este ejercicio y es por esto que cada vez te va a pedir más tiempo y dedicación.



No solo es beneficioso para la salud corporal sino para la mental ya que te da la posibilidad de realizar ejercicio al aire libre, eso sí, siempre con las precauciones necesarias.

Veamos, entonces, los beneficios de andar en bicicleta.



Perder peso

Si eres de las personas con sobrepeso o que empieza a notar unos kilos de más y quiere perderlos de la mejor forma posible, te aseguramos que la bicicleta es uno de los ejercicios más saludables y efectivos para conseguirlo.



No hay otro deporte que te permita estar más tiempo practicándolo con el mínimo cansancio mientras que tu cuerpo está quemando calorías a la vez que fortalece músculos específicos, no solo de las piernas, sino de los antebrazos, pectorales y dorsales.



Si se combina el deporte de la bicicleta con otras ejercicios como abdominales y levantamiento de pesas, podemos decir que estaremos trabajando la gran parte de nuestra musculatura.



Pero a la hora de perder peso, tener la posibilidad de realizar una hora de bicicleta diaria a un ritmo suave o moderado es casi milagroso. Si hay formas fáciles de perder peso, la práctica diaria de bicicleta es una de ellas.



Ventajas del ciclismo

El beneficio principal de la práctica del ciclismo derivará en una salud cardiovascular envidiable, en la quema de calorías, colesterol y grasas perjudiciales que, en definitiva, son las sustancias que nos engordan y perjudican a nuestro corazón.



Pero para ello es necesario tener fuerza de voluntad y lanzarse a la práctica diaria de este deporte. Es importante la protección, sobre todo con el uso del casco y la selección de las vías por las que vamos a transitar.



Los beneficios de montar en biciceta nos encontramos también con un efecto importante en la salud mental, volviéndonos personas más positivas y fuertes mentalmente. Además se aprecia un aumento en la longevidad de los practicantes de ciclismo, así como un aumento en las defensas del cuerpo.



En todo caso, estos son beneficios típicos de los practicantes de cualquier deporte de forma constante, siempre y cuando no sea un deporte agresivo que lleve a perjudicar a nuestro cuerpo.



El ciclismo es un deporte que además es beneficioso para nuestro medioambiente ya que no se producen humos ni efectos contaminantes.



Por lo tanto, te invitamos a que conviertas tu bicicleta en tu transporte principal y a que todos los días le dediques un tiempo, que ella te retribuirá con muchos beneficios físicos y psicológicos.



Por mera diversión

La bicicleta, además de ser uno de los deseos que todo niño tiene en su cabeza, para jóvenes y adultos no deja de ser un atractivo para mera diversión.



Nunca está demás volver a sentirse niño, pedalear y pedalear, sentirse volar, sentirse viajar, dejarse acariciar por el viento que va quedando atrás.



