Conoce los beneficios por el pago justo del predial en Guadalupe 

Destacó que las unidades habitacionales, colonias o fraccionamientos que tengan un mayor número de ciudadanos apegados al programa y que tengan el índice más alto de pago de impuesto predial, se tomarán como prioridad para la realización de obra pública como alumbrado, bacheo, rehabilitación de parques y áreas verdes, por mencionar.



Especificó que dichos beneficios se ejecutarán en el periodo de ejercicio enero-marzo 2017.



Añadió que a los guadalupenses que se sumen al Programa de Autocorrección Catastral, se les dará hasta cien por ciento de descuento en el concepto de recargos y multas.



El presidente municipal señaló que el programa está hecho para que el contribuyente comparezca ante el municipio y manifieste de manera voluntaria, de ser el caso: el cambio de terreno a construcción; el incremento de metros cuadrados de construcción, así como el giro comercial, si éstos no coincidieran con los datos a la fecha registrados en catastro.



Comentó que para adherirse al programa se deben seguir los siguientes pasos:



• Acudir a la presidencia municipal de Guadalupe del 1 de enero al 31 de marzo.

• Pagar el predial y solicitar un formato del programa de Autocorrección Catastral.

• Llenar el formato y aprovechar el descuento de cien por ciento.



Asimismo, Flores Mendoza, comentó que en los casos que se detecte algún predio con aumento en la construcción o en la superficie de terreno y que no haya sido reportado por su propietario, no será sujeto de los beneficios del programa del pago justo del predial o de cualquier otro programa o estímulo vigente y se aplicarán las multas y sanciones correspondientes.



Agregó que se impondrán sanciones previstas en el Código Fiscal Municipal para el Estado de Zacatecas, que consisten en: multas, requerimientos y embargos.



Puntualizó que en el periodo enero- marzo 2017 el Municipio llevará a cabo una verificación física de los predios.



