Construcción de la sede del INE, suspendida y no cancelada: Córdova Vianello Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral agregó que los mil 70 millones de pesos destinados para la edificación, se pondrán a total disposición de la SHCP



En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



Dijo que ‘los órganos del estado tenemos un sentido de servicio para con la comunidad, y tenemos que luchar por nuestra credibilidad pública, ya que, justificadamente, ésta se ha perdido. Hay aversión por la política y vivimos un muy acelerado proceso de la pérdida de credibilidad, aumentado por las medidas económicas que estamos viviendo’. Los consejeros del INE pensamos cómo hacer, sin poner en riesgo nuestras atribuciones fundamentales, efectivamente el mecanismo de las elecciones y nuestros (procesos orgánicos): estamos en la preparación para los comicios del 2018. Generamos condiciones que nos permitan enfrentar esta situación económica complicado”.

Córdova Vianello apuntó que ‘tomamos diversas medidas financieras para el mes de febrero, las cuales serán analizadas en la Junta Ejecutiva: suspensión de los trabajos de la nueva sede nacional del INE, es racional. Claro que seguiremos gastando en rentas y costos de plantilla corriente… cosa de 120 (mdp) anuales. Aclaro que no estamos cancelando el proceso’. Se hizo un concurso desde un punto de vista multifuncional. Estamos en una etapa final. Detallamos la ruta, y cuando haya condiciones económicas favorables, continuaremos con la construcción y otros proyectos. Frente a la emergencia, si me permiten llamarlo así, hoy entregamos a la (SHCP) el fondo aprobado por la Cámara de Diputados”.

Abundo en que ‘creemos que ese dinero puede tener mayores resultados en el corto y el mediano plazo, si lo comparamos con la sede del INE. Recordemos que son mil 70 (mdp). La cancelación del (inmueble) no tendrá multa o sanción financiera alguna. No sé si se vaya a realizar en el futuro, pero si sí se realiza, pues ya están los insumos dispuestos’.



Finalmente, dijo que ‘la austeridad no sólo implica apretarse el cinturón, sino aplicar diversos dictámenes más detallados. Cada tres meses, el INE publicará sus costos y gastos. Haremos un estudio de medidas adicionales para revisar todas las partidas presupuestales y saber cuáles eventos se posponen y cuáles se cancelan.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Lorenzo Córdova Vianello, consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), dijo esta mañana que la suspensión en la construcciónde la sede nacional del órgano ‘es un acto de responsabilidad’, además de que los mil 70 millones de pesos (mdp) que destinarían al proyecto serán puestos a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público(SHCP).En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.Dijo que ‘los órganos del estado tenemos un sentido de servicio para con la comunidad, y tenemos que luchar por nuestra credibilidad pública, ya que, justificadamente, ésta se ha perdido. Hay aversión por la política y vivimos un muy acelerado proceso de la pérdida de credibilidad, aumentado por las medidas económicas que estamos viviendo’.Córdova Vianello apuntó que ‘tomamos diversas medidas financieras para el mes de febrero, las cuales serán analizadas en la Junta Ejecutiva: suspensión de los trabajos de la nueva sede nacional del INE, es racional. Claro que seguiremos gastando en rentas y costos de plantilla corriente… cosa de 120 (mdp) anuales. Aclaro que no estamos cancelando el proceso’.Abundo en que ‘creemos que ese dinero puede tener mayores resultados en el corto y el mediano plazo, si lo comparamos con la sede del INE. Recordemos que son mil 70 (mdp). La cancelación del (inmueble) no tendrá multa o sanción financiera alguna. No sé si se vaya a realizar en el futuro, pero si sí se realiza, pues ya están los insumos dispuestos’.Finalmente, dijo que ‘la austeridad no sólo implica apretarse el cinturón, sino aplicar diversos dictámenes más detallados. Cada tres meses, el INE publicará sus costos y gastos. Haremos un estudio de medidas adicionales para revisar todas las partidas presupuestales y saber cuáles eventos se posponen y cuáles se cancelan. Agregar a favoritos ine

construcción

lorenzo córdova vianello

sede