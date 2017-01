Construirán otro puente de acceso a la feria Silvia Vanegas

La duplicidad en la obra se debe a que, recientemente, el municipio recibió un recurso federal etiquetado para la construcción de un puente ya existente, pero como primero se hizo la obra y después se gestionó, el cabildo actual consideró que serán observados.



Los regidores Octavio de l aTorre, del PAN, y Flavio Albares, del PRI, informaron de esta acción, pues el alcalde Fernando Uc prefirió que fueran los ediles los que dieran a conocer estas acciones que se acordaron en sesión de cabildo extraordinaria el sábado pasado.



De la Torre afirmó que ese recurso federal se gestionó para el pago del puente que se construyó de emergencia en el anterior trienio, luego de que el anterior colapsar, aunque el pago quedó pendiente.

Ante esta situación, el actual gobierno considera que no se tiene porqué pagar una obra ya edificada y prefieren hacer un nuevo puente en el mismo lugar.



Argumentó que el anterior ayuntamiento no podia esperar dos años a que llegara el recurso federal para construir el puente, que era una necesidad, por lo que acudieron a un contratista para que pudiera financiar la obra.



Se tienen todos los documentos de a licitación pública nacional que se lanzó entonces, y el fallo a la persona que realizó el puente.



Por ello, afirmó que no hay problema para que se pague el puente ya construido.



Dijo que en la dirección de Obras Publicas, a cargo de Antonio Alcalde Pérez, se ha presentado el contratista para que le paguen, pero ha sido recibido.



El edil, Fabio Álvarez, dijo que el cabildo no se está negando a pagar cerca de dos millones de pesos al contratista, pero esta buscando el procedimiento correcto jurídico legal para hacer el pago.



Se busca que se construya un nuevo puente, ya que el existente se construyó un año antes de ser gestionado el recurso. El dictamen para la edificación de un nuevo puente se aprobó por mayoría.



feria

puente

municipio

recurso