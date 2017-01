Construirán un comedor y guardería en el Ayuntamiento de Guadalupe Karina Navarrete

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: en el Ayuntamiento de Guadalupe se llevan a cabo remodelaciones. (Karina Navarrete)



Dentro del plan de remodelación de la presidencia municipal de Guadalupe que tendrá un costo aproximado a los seis millones de pesos; se contempla la construcción de un comedor, guardería y baños.



La remodelación de oficinas contempla el cambio de acabados en interiores, ocultar instalaciones eléctricas que se tenían a la vista; cambio de ventanas, mobiliario y equipo de computo obsoleto. “Se tiraron los muros de tablaroca para que las oficinas queden de forma abierta, para visualizar a todos los trabajadores del municipio”, expresó Mazatán Cruz. Destacó que entre los nuevos proyectos se construirá un comedor y una guardería para beneficio de los mil 700 de trabajadores con los que cuenta el ayuntamiento, sin embargo sólo se contará con capacidad para un máximo de 100 niños.



La regla para las personas que soliciten el servicio de guardería, que brindará servicio diariamente; ”es sólo para cuando vienen a trabajar y no tienen donde dejar a sus hijos, no es diario”.



Agregó que algunos de los trabajadores serán capacitados para proporcionar apoyo en las áreas del comedor, guardería y algunos “serán reubicados en otras oficinas como en el cerro de San Simón y en la Martinica, para que quede menos gente en la presidencia”. “Todo lo que se está haciendo es para darle un mejor servicio a todos los ciudadanos del municipio”, finalizó el funcionario. Por su parte Armando Ornelas, tesorero municipal, informó que los recursos para la remodelación y construcción de los nuevos proyectos son parte de la recaudación de los impuestos del presente ejercicio.



Trabajadores del lugar informaron que siguen trabajando con normalidad, pero solo las oficinas de recaudación de rentas y licencias son las que no se movieron.



capital@imagenzac.com.mx GUADALUPE.- Construirán un comedor y guardería para los trabajadores del ayuntamiento de Guadalupe, informó Omar Mazatán Cruz, director de obras públicas del municipio.Dentro del plan de remodelación de la presidencia municipal de Guadalupe que tendrá un costo aproximado a los seis millones de pesos; se contempla la construcción de un comedor, guardería y baños.La remodelación de oficinas contempla el cambio de acabados en interiores, ocultar instalaciones eléctricas que se tenían a la vista; cambio de ventanas, mobiliario y equipo de computo obsoleto.Destacó que entre los nuevos proyectos se construirá un comedor y una guardería para beneficio de los mil 700 de trabajadores con los que cuenta el ayuntamiento, sin embargo sólo se contará con capacidad para un máximo de 100 niños.La regla para las personas que soliciten el servicio de guardería, que brindará servicio diariamente; ”es sólo para cuando vienen a trabajar y no tienen donde dejar a sus hijos, no es diario”.Agregó que algunos de los trabajadores serán capacitados para proporcionar apoyo en las áreas del comedor, guardería y algunos “serán reubicados en otras oficinas como en el cerro de San Simón y en la Martinica, para que quede menos gente en la presidencia”.Por su parte Armando Ornelas, tesorero municipal, informó que los recursos para la remodelación y construcción de los nuevos proyectos son parte de la recaudación de los impuestos del presente ejercicio.Trabajadores del lugar informaron que siguen trabajando con normalidad, pero solo las oficinas de recaudación de rentas y licencias son las que no se movieron. Agregar a favoritos zacatecas

guadalupe

comedor

ayuntamiento