Construiremos el muro y México pagará, insiste Trump Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El presidente electo estadounidense da por hecha la construcción de una barda fronteriza y asegura que México no se aprovechará más de Estados Unidos. (AP) "México nos compensará por los gastos, y eso sí sucederá", declaró Trump durante su primera conferencia de prensa oficial.

Aseguró que él respeta y aprecia a los mexicanos, pero que llegó el momento de terminar con las ventajas que los anteriores gobiernos estadunidenses le dieron a México.



"Yo no les echo la culpa (a los mexicanos) por aprovecharse", dijo el magnate neoyorquino.



Trump explicó que el vicepresidente Mike Pence ya está trabajando en las negociaciones sobre el muro fronterizo y que su gobierno aguardará a que el Congreso dé su aprobación.



Respecto a cómo hará para que México pague, el futuro presidente estadunidense dijo que aún no tiene claro si será a través de impuestos o pagos directos.



Trump estimó que el levantamiento del muro estará listo en un periodo de año y medio, aunque no descartó que pueda concretarse mucho antes.



El sucesor de Barack Obama también anunció su separación total del conglomerado de empresas de la que es propietario con el objetivo de evitar posibles conflictos de intereses durante su mandato.



"El presidente electo quiere dejar claro que se aísla totalmente de sus intereses empresariales", confirmó una de sus asesores legales durante la primera conferencia de prensa oficial de Trump.



La gerencia de la Organización Trump, que aglutina a todas las compañías del magnate neoyorquino, quedó en manos de sus hijos Don y Erick, conforme a un acuerdo legal firmado por todas las partes.



elpais@imagenzac.com.mx NUEVA YORK.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que construirá un muro en la frontera con México y que el país vecino pagará por él.Aseguró que él respeta y aprecia a los mexicanos, pero que llegó el momento de terminar con las ventajas que los anteriores gobiernos estadunidenses le dieron a México."Yo no les echo la culpa (a los mexicanos) por aprovecharse", dijo el magnate neoyorquino.Trump explicó que el vicepresidente Mike Pence ya está trabajando en las negociaciones sobre el muro fronterizo y que su gobierno aguardará a que el Congreso dé su aprobación.Respecto a cómo hará para que México pague, el futuro presidente estadunidense dijo que aún no tiene claro si será a través de impuestos o pagos directos.Trump estimó que el levantamiento del muro estará listo en un periodo de año y medio, aunque no descartó que pueda concretarse mucho antes.El sucesor de Barack Obama también anunció su separación total del conglomerado de empresas de la que es propietario con el objetivo de evitar posibles conflictos de intereses durante su mandato."El presidente electo quiere dejar claro que se aísla totalmente de sus intereses empresariales", confirmó una de sus asesores legales durante la primera conferencia de prensa oficial de Trump.La gerencia de la Organización Trump, que aglutina a todas las compañías del magnate neoyorquino, quedó en manos de sus hijos Don y Erick, conforme a un acuerdo legal firmado por todas las partes. Agregar a favoritos donald trump

estados unidos

muro

méxico

conferencia oficial

presidente electo