Consultas del TLC, para reforzar integración, no para salirnos: Guajardo

Tras participar en el lanzamiento de la herramienta digital "Mi Contabilidad" en las instalaciones del SAT, Guajardo Villarreal se refirió a los beneficios económicos que el TLC ha traído para México en más de 20 años. No creo que la consulta nos lleve a definir antes de intentar mejorarlo, definir una salida, sería totalmente contrario al interés nacional, porque es clarísimo que los sectores productivos de este país y la sociedad se ha beneficiado de esta integración, a través de todas las facetas del Tratado; de la ampliación de nuestras exportaciones a Estados Unidos, en todos los sectores, el récord de exportaciones agroalimentarias de 27 mil millones de dólares el año pasado, no lo imaginamos cuando negociamos el TLC hace 20 años", detalló.

El titular de la Secretaría de Economía puso además como ejemplo el crecimiento del corredor de autopartes y aeroespacial en el país, que genera casi un millón de empleos, con mejores salarios para los mexicanos. Son elementos suficientes para estar seguros que está consulta es para hacer recomendaciones de cómo profundizar, avanzar y ampliar esta integración comercial", subrayó.



