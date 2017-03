Contingencia ambiental, por tiraderos municipales Alejandro Castañeda

Cecilia Rodríguez Sucunza, subsecretaria del SAMA, declaró en entrevista para Imagen que hacen falta recursos para cambiar las condiciones de los tiraderos municipales y afirmó que en todo el estado no hay uno que cumpla con las especificaciones requeridas por la Secretaría del Medio ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).



“No tenemos rellenos sanitarios, existe la Jioresa (Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario) y nada más, los demás son tiraderos municipales”, apuntó.



Puntualizó que la SAMA y el Gobierno del Estado se han encargado de informar a los presidentes municipales que el tema de los residuos sólidos es plena competencia y atribución de ellos

“Los presidentes tienen que saber un poco de todo y no tienen el conocimiento tan técnico de lo que es el manejo de residuos sólidos y algunos no conocen la problemática que vive su municipio”.



Caso Pinos

Sobre el caso de Pinos, donde ya se tiene construido un relleno sanitario y que no ha sido inaugurado, la subsecretaría apuntó que no solo es clausurar el anterior tiradero y abrir el nuevo, ya que se necesita un estudio formal para el cual no hay recursos.



Explicó que dicha clausura se tiene que hacer de acuerdo a la norma 059 de la Semarnat, la cual pide diversos criterios y condiciones para realizar la clausura.



“No hay recurso para el pago del estudio, y mucho menos para la clausura como tal”, apuntó.

Explicó que los recursos sacados del impuesto minero ayudarían a la mejora de las condiciones en los tiraderos municipales



Esperan mejorar las condiciones

La funcionaria expresó que la intención del gobernador Alejandro Tello es poner remedio a esta situación en los municipios y al final de los 5 años de gobierno esperan tener una correcta disposición de residuos en el 80% de la generación total de basura en el estado.



Los principales puntos serían la zona metropolitana, Río Grande, Sombrerete, Jerez, Valparaíso, Tlaltenango y Ojocaliente.



La subsecretaria comentó que la Jioresa es la instancia que trabaja más apegada a las normas de la Semarnat por lo que próximamente se pudiera concretar un proyecto que beneficiaría a Zacatecas, Guadalupe, Morelos y Vetagrande.



De igual forma destacó que la SAMA por medio de la Dirección de Residuos Sólidos está acudiendo a la totalidad de los municipios y se realizan observaciones vía oficio para que los ayuntamientos mejoren el manejo de los residuos e impacten menos en el ambiente.





