Continúa PC búsqueda de un cuerpo en la presa de Susticacán Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Hasta las tres de la tarde, los buzos de esta corporación con ayuda de lanchas, no habían podido localizar el cadáver.



Por su parte, las autoridades ministeriales se mantienen herméticas a dar una declaración respecto al caso hasta no confirmar el reporte, que es parte de la “investigación delicada” según expresó el procurado Francisco Murillo Ruiseco.



En el operativo de búsqueda participan elementos de la Delegación de Tránsito, Policía Preventiva de este municipio y de Jerez así como socorristas de las Cruz Roja.



Los agentes ministeriales que están a cargo de las investigaciones, no dejan que nadie externo al operativo se acerque al lugar e incluso prohibieron a los medios de comunicación tomar fotografías desde cualquier punto de esta presa a partir del área acordonada.



redaccion@imagenzac.com.mx SUSTICACÁN.- Personal de la Dirección Estatal de Protección Civil del Estado, continuó durante la mañana de este miércoles, la búsqueda en la presa Susticacán, del cuerpo de una menor de edad reportada como desaparecida en Jerez.Hasta las tres de la tarde, los buzos de esta corporación con ayuda de lanchas, no habían podido localizar el cadáver.Por su parte, las autoridades ministeriales se mantienen herméticas a dar una declaración respecto al caso hasta no confirmar el reporte, que es parte de la “investigación delicada” según expresó el procurado Francisco Murillo Ruiseco.En el operativo de búsqueda participan elementos de la Delegación de Tránsito, Policía Preventiva de este municipio y de Jerez así como socorristas de las Cruz Roja.Los agentes ministeriales que están a cargo de las investigaciones, no dejan que nadie externo al operativo se acerque al lugar e incluso prohibieron a los medios de comunicación tomar fotografías desde cualquier punto de esta presa a partir del área acordonada. Agregar a favoritos seguridad

susticacán

presa

cuerpo

menor de edad