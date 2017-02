Contra Trump, en 18 entidades; marchan 20 mil en la CDMX Excélsior

La convocatoria de las organizaciones ciudadanas tenía como objetivo establecer vínculos con otros movimientos en EU que están contra las políticas antiinmigrantes del republicano.



De las manifestaciones de ayer destaca la de la Ciudad de México, donde participaron 20 mil personas, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Públical local. Los contingentes partieron del Auditorio Nacional y del Hemiciclo a Juárez hacia el Ángel de la Independencia. Se reportó saldo blanco.



En Guadalajara, Jalisco, hubo 13 mil manifestantes. En el resto de los estados las protestas estaban formadas por centenares de personas.



En Coahuila, la Diócesis de Torreón se unió a las protestas y en las iglesias se entonó el Himno Nacional al mediodía.



México marcha contra Trump



Ciudadanos gritan consignas contra políticas antimigratorias establecidas por Estados Unidos.



Ciudadanos de al menos 18 estados de la República salieron a las calles para protestar en contra de la política antimigratoria del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



Las manifestaciones invadieron las calles en Ciudad de México, Estado de México, Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, Jalisco, Tabasco, Yucatán, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Coahuila, Puebla, Chihuahua, Tamaulipas, Querétaro, Baja California y Colima.



En Ciudad de México, las marchas culminaron con la entonación del Himno Nacional en el Ángel de la Independencia. Según registros de la Secretaría de Seguridad pública de la Ciudad de México participaron 20 mil personas.



Dos contingentes salieron al medio día con rumbo al Ángel de la Independencia. El primero, inició en el Auditorio Nacional. El segundo partió del Hemiciclo a Juárez.



Poco antes de las dos de la tarde, hora marcada para cantar el Himno Nacional, la activista Isabel Miranda de Wallace abandonó el evento.



A las 14:00 horas se entonó el himno y los asistentes comenzaron a dejar libres los carriles de avenida Paseo de la Reforma. A las 15:00 horas los elementos de seguridad, comenzaron a abrir el paso a los vehículos.



El gobierno de la Ciudad de México reportó saldo blanco en las dos marchas. De acuerdo con el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, las protestas fueron resguardadas por tres mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.



SE UNEN ESTADOS



En Toluca, Estado de México, cientos de universitarios e integrantes de la sociedad civil asistieron a la marcha.



Convocada al mediodía por la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), la movilización de contingentes recorrió las calles desde la explanada de la Preparatoria uno hasta las instalaciones de Ciudad Universitaria, donde entonaron el himno universitario y consignas contra Trump.



En contraste, en Texcoco, se registró muy poca participación de ciudadanos.



Aunque la cita era a las 11 de la mañana, por espacio de más de dos horas un grupo de 20 personas esperó a que arribaran más manifestantes.



En Hermosillo, Sonora, un centenar de personas marchó, a las 11:00 horas (12:00 tiempo de la Ciudad de México). El contingente partió desde la Plaza Emiliana de Zubeldía, en la Universidad de Sonora, hasta plaza Bicentenario, ahí realizaron su pronunciamiento y entonaron el Himno Nacional.



Asimismo, en Monterrey, Nuevo León, cientos de regiomontanos se manifestaron. Ciudadanos, organizaciones civiles, Universidades y la Iniciativa Privada se reunieron en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza.



En Aguascalientes, organizaciones de la sociedad civil se reunieron a las 12:00 horas, en la calle 28 de agosto esquina con la avenida Madero, para marchar hasta la plaza de la Patria. Cerca de 100 personas caminaron por las principales calles del centro.



En Guadalajara, Jalisco, la gente cantó “Con el muro o sin el muro...pero sigo siendo el Rey”, acompañada con el mariachi que viajaba en una camioneta. Se calcula que el contingente alcanzó la asistencia de 13 mil personas.



A la marcha, llevaron marionetas gigantescas, que representaban al presidente estadunidense, y otra de un mexicano vistiendo con orgullo su traje típico de campesino.



En Morelia, Michoacán, un contingente de ciudadanos e integrantes de organizaciones sociales así como de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, marcharon en solidaridad de los paisanos.



En Tabasco, la marcha por la Unidad y Dignidad que organizaron asociaciones civiles fue encabezada por el excandidato a la gubernatura de Tabasco, Jesús Alí de la Torre.



En Mérida, Yucatán, alrededor de 150 personas entre asociaciones, universidades y sociedad en general se sumaron a la manifestación. El contingente salió desde el Remate de paseo de Montejo hasta la plaza Grande. Al llegar al zócalo de la cuidad entonaron el Himno Nacional.



Al menos un millar de personas participaron en réplicas de marchas en diferentes ciudades del estado de Guanajuato. En San Miguel de Allende, unas 500 personas se dieron cita en la plaza principal.



En Irapuato, la convocatoria fue en el monumento a la bandera y unas 100 personas se manifestaron contra la administración de Trump. Una cantidad similar de manifestantes marchó en Guanajuato.



En León, apenas pudieron juntarse unas 50 personas.



Mientras que en Pachuca, Hidalgo, la Marcha Ciudadana por el respeto a México convocada por el Movimiento Vibra México, tuvo una escasa participación; sólo concurrieron 200 asistentes.



De igual manera, en Coahuila, la Diócesis de Torreón, se unió y en las iglesias se entonó el Himno Nacional, a partir de las 12:00 horas del domingo. Mientras que en Saltillo, la marcha se suspendió.



En Puebla, Puebla, entre 300 y 400 personas participaron en la manifestación.



La protesta en Catedral contó con un templete, equipo de sonido y un mariachi, además de prácticamente solo un orador: Nicolás Rodríguez.



En Chihuahua, un centenar de jóvenes identificados como integrantes de la agrupación Soy Mexicano, realizaron una manifestación en el puente Libre o Córdova Américas en Ciudad Juárez.



En Tampico, Tamaulipas se vivió este domingo un tibio arranque de las manifestaciones del Movimiento “Vibra México”. En el Pulpo de la Plaza de Armas de la ciudad, atendiendo a la convocatoria nacional, unas 10 personas se reunieron y a las 14:00 horas entonaron el himno nacional.



En el municipio de Tequisquiapan, Querétaro, se realizó la marcha ciudadana Por Respeto a México, que congregó a alrededor de 90 personas de diversas asociaciones civiles, así como de la ciudad de Querétaro y extranjeros. Mientras que, en la capital del estado no se logró la convocatoria.



En Baja California, grupos ciudadanos marcharon por Tijuana en protesta por los gasolinazos y por la política migratoria de Donald Trump.



En Colima la concentración, no obtuvo la fuerza suficiente, al llamado sólo acudieron cerca de 20 colimenses.



Los estados de Veracruz, Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Tlaxcala, Chiapas y Zacatecas no se sumaron a la convocatoria de organizaciones civiles para marchar por el respeto a México.



En ninguno de dichos estados se logró que la gente saliera, esto pese a que son entidades con mucha migración hacia los Estados Unidos.



Con información de Marcos Muedano, Juan Pablo Reyes, Wendy Roa, Karla Méndez, Carlos Coria, Daniel Sánchez, Héctor González, Gaspar Romero, María de los Ángeles Velasco, Flor Castillo, Adriana Luna, Arturo Salinas, Alma Gudiño, Fabiola Xicotencatl, Aracely Garza, Andrés Guardiola, Paul Ulloa, Miriam Bueno, Miguel García, Fernando Pérez, Emmanuel Rincón, Dalila Ramírez, Lourdes López, Jorge Vázquez y Abraham Acosta.



