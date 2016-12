Contralor destituido pedía cuota: Rincón Redacción

“Quería ganar más que los regidores, además ese salario no va de acuerdo con el tabulador de sueldos que hay en la administración, porque aparte su nivel de estudios no lo permite”, dijo.



Brizuela Márquez exigía ese salario porque era lo que ganaba la anterior contralora y “decía que ya estaba presupuestado, pero esta es otra administración y aquí no hay consentidos ni consentidas como en la anterior y tiene que sujetarse al tabulador de salarios”, afirmó.



Acusó que el excontralor exigió a la síndico Karina Cristerna, frente al asesor jurídico del ayuntamiento, 10% del costo de las obras.



De este hecho, la síndico levantó un acta circunstanciada de hechos, misma que obra poder de Imagen.

Reprochó que Raúl Brizuela acusara a la síndico y a él de cobrar 20% o 30% de las obras, cuando solo se ha realizado una, por la que no ha habido pago alguno para los funcionarios.



“Estamos abiertos a que se nos investigue, que venga la Auditoría Superior del Estado (ASE) para revisar los dichos de Raúl para poder entablar una demanda en contra de él”, expuso.



Rincón García rechazó las acusaciones del excontralor por malos manejos en su gestión. Y aseguró que en el municipio se les paga por lo que hacen y los profesores cumplen con los horarios, prueba de ello, dijo, es el titular del Instituto de la Juventud, quien sale de trabajar a las 8 de la noche.



Explicó que Brizuela Márquez fue destituido en la sesión de cabildo realizada el jueves y notificado de esta acción el martes por la mañana.



El exlíder de la CNC también dijo que están esperando que la oposición les dé a conocer la nueva terna, puesto que son muy respetuosos “de la segunda fuerza”.



