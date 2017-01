Contratarán a 10 policías en Melchor Ocampo para vigilar comunidades Arely Regalado

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El alcalde, José Lázaro Vázquez Alemán, explicó que la contratación se hará para atender las necesidades de toda la población, especialmente en las comunidades.



Actualmente, se tienen menos de 20 elementos en la Dirección de Seguridad Pública (DSP), por lo que se pretende alcanzar al menos los 30 efectivos para cubrir las localidades del municipio.



Debido a que el clima de seguridad es tranquilo, no ha sido necesario que el municipio solicite la presencia permanente de fuerzas policiacas estatales o federales, apuntó.



El presidente municipal explicó que “en las comunidades y en la cabecera municipal hay gente buena que respeta el patrimonio y a las personas”.



Las situaciones de inseguridad que llegan a presentarse son riñas, “pero nada extraordinario”, apuntó Vázquez Alemán.



estado@imagenzac.com.mx MELCHOR OCAMPO.- El Ayuntamiento contratará una decena de policías municipales, pese a que no se tienen problemas graves de inseguridad.El alcalde,, explicó que la contratación se hará para atender las necesidades de toda la población, especialmente en las comunidades.Actualmente, se tienen menos de 20 elementos en la(DSP), por lo que se pretende alcanzar al menos los 30 efectivos para cubrir las localidades del municipio.Debido a que el clima de seguridad es tranquilo, no ha sido necesario que el municipio solicite la presencia permanente de fuerzas policiacas estatales o federales, apuntó.El presidente municipal explicó que “en las comunidades y en la cabecera municipal hay gente buena que respeta el patrimonio y a las personas”.Las situaciones de inseguridad que llegan a presentarse son riñas, “pero nada extraordinario”, apuntó Vázquez Alemán. Agregar a favoritos zacatecas

melchor ocampo

dsp

seguridad