¿Control y vigilancia en escuelas mexicanas? Elizabeth Sánchez Garay

De manera especial, se ha estado insistiendo en la necesidad de realizar acciones que permitan impedir la entrada de armas en escuelas.



Al respecto, quiero compartir, en esta y en mi próxima colaboración, algunas reflexiones de la tesis doctoral de Camilo Ramírez Garza, psicólogo y exalumno mío de posgrado, quien por años ha estudiado los asesinatos masivos en escuelas de Estados Unidos.



Entre los aspectos analizados por él están los documentos oficiales que han elaborado grupos multidisciplinarios –administradores académicos, profesionales de la salud mental, oficiales de la ley y procuradores de justicia- a petición del gobierno y casi siempre después de una masacre.



Las recomendaciones allí señaladas e implementadas por los planteles educativos se basan, sobre todo, en el aumento del control y la vigilancia burocrática, tecnológica y clínica del alumnado.



Por ejemplo: entrevistas de admisión, aplicación de test psicológicos, exámenes médicos con regularidad, detectores de armas y metales, cámaras de video en circuitos cerrados, auscultación al estudiantado antes de ingresar al recinto y reducción del tiempo que los alumnos están en los pasillos, entre otros.



Ahora bien, si tales formas de coacción fuesen los correctos, entonces habrían disminuido las masacres en las escuelas, pero no ha sido así. Por el contrario, estos sucesos han ido en aumento: en las últimas dos décadas del siglo XXI se presentaron más de cuarenta casos.



Tener en cuenta ese fracaso es fundamental para no caer en la simplificación de quienes insisten en implementar la operación mochila; esto es, la revisión exhaustiva de lo que introduce el estudiante a la escuela.



La cuestión es mucho más compleja porque es indispensable reflexionar en torno a los motivos por los que un centro de saber se convierte en escena de un crimen.



violencia

méxico

estudiantes

comunicación familiar

salud mental