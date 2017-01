Conversación con Peña fue muy positiva: Trump Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Pantallazo. (Cortesía)



"El presidente y la gente de México te dirán lo mismo, que la conversación fue muy positiva", dijo Trump.



Sin embargo, el mandatario reafirmó su posición al asegurar que México se ha beneficiado de Estados Unidos y aseguró que no será como los presidentes previos, que no tenían idea de a donde llevaban a Estados Unidos. "Los estadounidenses tienen que estar seguros de que los representaré de una manera correcta, de una forma en la que antes no estuvieron representados", dijo.



redaccion@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump aseguró que la conversación sostendida durante una hora con el presidente de México, Enrique Peña Nieto fue muy positiva y aseguró que en los próximos meses negociará múltiples temas con el gobierno mexicano."El presidente y la gente de México te dirán lo mismo, que la conversación fue muy positiva", dijo Trump.Sin embargo, el mandatario reafirmó su posición al asegurar que México se ha beneficiado de Estados Unidos y aseguró que no será como los presidentes previos, que no tenían idea de a donde llevaban a Estados Unidos. Agregar a favoritos trump

peÑa

conversación

encuentro

la era trump