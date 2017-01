Convoca Ivonne Ortega a un frente firme y sin tibiezas para defender a México Redacción

redaccion@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- “México es grande. Y debemos demostrar esa grandeza con dignidad y fuerza. Unidos por nuestro sentido de identidad y pertenencia, defendamos lo que es nuestro. Hagamos un frente firme, sin tibiezas, para que el respeto a nuestro país y nuestra gente se mantenga, en donde sea y frente a quien sea”, expresó Ivonne Ortega Pacheco.Mediante un mensaje emitido a través de las redes sociales ( https://www.youtube.com/watch?v=IxGpYwPFJRg ), la ex gobernadora de Yucatán se refirió al nuevo escenario en la relación México-Estados Unidos y el nuevo presidente de ese país al afirmar:“Pocas veces nos hemos encontrado con tanta incertidumbre, y la razón principal es porque seguimos dependiendo de su economía. Estoy convencida que podemos enfrentar esto con determinación y con la fuerza que nos da el corazón de ser mexicanos”.“México es grande. Y los mexicanos ya no sólo queremos luchar, sino que queremos lograr un mejor país. Para hacerlo, debemos actuar y construir nuestra propia realidad”, expuso, y enlistó siete propuestas al respecto:Al concluir el mensaje, emitido frente a la Columna de la Independencia, Ivonne Ortega invitó a trabajar juntos “para que en México sea nuestro esfuerzo, talento y dedicación lo que marque nuestro destino en la vida y no dónde ni cómo nos tocó nacer”, y solicitó conocer más propuestas sobre este tema a través del sitio www.quehubieranhechoustedes.mx Agregar a favoritos ivonne ortega

