Convocan a artistas y creadores a participar en el Festival Cultural Zacatecas 2017

Compartir: Liga Compartir: Por primera vez en su historia, el FCZ tendrá un eje temático, en este caso, la Migración. En la imagen, Alejandro Filio. (Cortesía) Instituto Zacatecano de Cultura (IZC) Ramón López Velarde convoca a participar en el proceso de selección para integrar el Festival Cultural Zacatecas (FCZ) 2017.



Por primera vez en su historia, el FCZ tendrá un eje temático, en este caso, la Migración, para ser proyectada, vista y analizada desde el punto de vista de disciplinas como la música, la ópera, la danza, el teatro y los espectáculos multidisciplinarios.



En un comunicado se informó que los interesados en formar parte del FCZ 2017 deberán tener una trayectoria reconocida y comprobable de tres años, así como la acreditación de residencia en el estado de Zacatecas de cinco años, por lo menos.



Los proyectos serán recibidos hasta el 31 de enero de 2017, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, en la Dirección General del IZC y no deben haber sido postulados o incluidos en convocatorias o ediciones anteriores del FCZ.



Asimismo, con la intención de dar cabida al mayor número de propuestas, no podrán participar actores, intérpretes o ejecutantes con más de una propuesta o proyecto presentados.



Los proyectos deberán tener congruencia entre su propuesta artística, técnica y financiera, y serán sometidos a una revisión y evaluación de un Comité de Selección. La convocatoria se puede concultar en: https://issuu.com/prensaizc/docs/convocatoria_fcz_2017 Todos los puntos de la convocatoria para formar parte del FCZ 2017 pueden ser consultados en la página oficial del Estado de Zacatecas y en las redes sociales del IZC, como Cultura Zacatecas, en Facebook y en Twitter: @IZCultura.



Del mismo modo, y para su mayor información, los interesados podrán dirigirse o comunicarse al IZC con dirección en Lomas del Calvario número 105, colonia Díaz Ordaz, en Zacatecas, o llamar al teléfono (492) 922 21 84.



alejandro filio

creación

artistas