Convocan a elecciones en la Coparmex para el 15 de febrero 

En ellas se eligirá nueva mesa directiva que reemplace a la actual, presidida por el arquitecto Gonzalo Castanedo.



La Coparmex Zacatecas atraviesa por una severa crisis que amenaza su desaparición debido que el actual presidente, Gonzalo Castanedo, no ha rendido informes anuales y ha prolongado su mandato más allá de los dos periodos de dos años cada uno para los que fue electo.



Los socios de Coparmex Zacatecas están preocupados por el hecho de que, entre otras irregularidades, Castanedo remodeló las oficinas del organismo cúpula, que se ubican en un edificio de su propiedad y no informó si se hizo con dinero de los socios, con recursos que se pidieron prestados o con recursos aportados por alguna dependencia estatal, lo cual está expresamente prohibido en los estatutos de la institución.



Ante la negativa de Castanedo para convocar elecciones y el hecho de que como sindicato patronal haya solicitado la toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo hasta 2018, empujó a varios socios a organizar un grupo que reemplace a Castanedo y regrese a la Coparmex Zacatecas a una vía más institucional.



