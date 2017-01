Convocan a participar en los Matrimonios Colectivos en Guadalupe Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Las bodas se realizarán este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. (Cortesía) El DIF de Zacatecas, invita a las parejas interesadas en dar certeza jurídica a su situación civil, a que participen en los Matrimonios Colectivos que se realizarán este próximo 14 de febrero, en el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, en la Casa Municipal de Cultura.



Es importante destacar que gracias al trabajo coordinado del Ayuntamiento capitalino que encabeza la presidenta Judit Guerrero con el Centro de Salud de Zacatecas, se aplicará un 50% de descuento en los análisis prenupciales, que no deberán tener una antigüedad mayor a un mes.



Además, cada uno de los solicitantes debe presentar una serie de documentación; la principal, que al menos uno de los contrayentes tenga su domicilio en el municipio de Zacatecas y ser mayores de edad.



De igual forma, presentar acta de nacimiento original, constancia de soltería, ambas expedidas en el Registro Civil del municipio; copia de identificación oficial con fotografía y de la cartilla o precartilla militar.



En su caso, presentar copia del acta de divorcio o del acta de defunción del anterior cónyuge.



Cabe mencionar que la constancia de pláticas prematrimoniales debe ser expedida por el Ayuntamiento, para la cual los interesados deben acudir al DIF municipal a solicitar una nota sellada para la condonación de dicha constancia.



Los horarios de las pláticas son, el martes a las 10 horas, y miércoles y viernes a la 1 de la tarde, en el Instituto Municipal de la Mujer, ubicado en el edificio nuevo de la Presidencia; deberán presentar su identificación oficial con fotografía.



Cada uno de los contrayentes deberá tener dos testigos, quienes presentarán copia de identificación oficial con fotografía. Los padres no pueden fungir como testigos.



Por su parte, Yazmín Girón Pérez, jefa del Departamento de Trabajo Social, exhortó a las parejas interesadas en dar seguridad jurídica a su relación para que participen en esta convocatoria: “aprovechen esta oportunidad que se les brinda para legalizar su situación civil, el trámite es totalmente gratuito y disfrutar de mejor manera este 14 de febrero”. Las parejas que contraigan nupcias deberán entregar cada uno de los requisitos correspondientes a más tardar el 3 de febrero, en el Departamento de Trabajo Social de DIF municipal Zacatecas, de las 8 de la mañana a 3:30 de la tarde.



Las oficinas se ubican en parque Magdaleno Varela Luján, colonia Buenos Aires, mejor conocido como parque Hundido; para mayor información pueden llamar a los teléfonos 92 4 90 31 y 92 4 62 72.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.-, invita a las parejas interesadas en dar certeza jurídica a su situación civil, a que participen en losque se realizarán este próximo, en el marco de la celebración delEs importante destacar que gracias al trabajo coordinado del Ayuntamiento capitalino que encabeza la presidentacon el Centro de Salud de Zacatecas, se aplicará un 50% de descuento en los análisis prenupciales, que no deberán tener una antigüedad mayor a un mes.Además, cada uno de los solicitantes debe presentar una serie de documentación; la principal,De igual forma, presentar acta de nacimiento original, constancia de soltería, ambas expedidas en el Registro Civil del municipio; copia de identificación oficial con fotografía y de la cartilla o precartilla militar.Cabe mencionar que la constancia de pláticas prematrimoniales debe ser expedida por el Ayuntamiento, para la cual los interesados deben acudir ala solicitar una nota sellada para la condonación de dicha constancia.Los horarios de las pláticas son, el martes a las 10 horas, y miércoles y viernes a la, en el Instituto Municipal de la Mujer, ubicado en el edificio nuevo de la Presidencia;Cada uno de los contrayentes deberá tener dos testigos, quienes presentarán copia de identificación oficial con fotografía. Los padres no pueden fungir como testigos.Por su parte, Yazmín Girón Pérez, jefa del Departamento de Trabajo Social, exhortó a las parejas interesadas en dar seguridad jurídica a su relación para que participen en esta convocatoria:Las parejas que contraigan nupcias deberán entregar cada uno de los requisitos correspondientes a más tardar el 3 de febrero, en el Departamento de Trabajo Social de DIF municipal Zacatecas, de las 8 de la mañana a 3:30 de la tarde.Las oficinas se ubican en parque Magdaleno Varela Luján, colonia Buenos Aires, mejor conocido como parque Hundido; para mayor información pueden llamar a los teléfonos 92 4 90 31 y 92 4 62 72. Agregar a favoritos zacatecas

guadalupe

dif

casa municipal