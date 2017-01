Copa del Rey: Messi resuelve otra vez de tiro libre AP

Barcelona venció 3-1 al Athletic Bilbao en los cuartos de final de la Copa del Rey. (AP) Lionel Messi, siempre al lado contrario del arquero- le dio el miércoles al Barcelona la victoria 3-1 ante el Athletic Bilbao para acceder a los cuartos de final de la Copa del Rey.



El astro argentino clavó el balón en el ángulo inferior derecho a los 78 minutos para sentenciar una eliminatoria que se le complicó al conjunto catalán tras perder 2-1 en el choque de ida la semana pasada. Los azulgranas avanzaron con un 4-3 a favor en el marcador global.



Fue el tercer gol de tiro libre que convierte Messi en los tres últimos partidos del Barcelona. Además de anotar por esa vía en la ida ante el Athletic, la Pulga evitó la derrota el domingo en la liga al convertir a los 90 con un tiro libre en la cancha del Villarreal. "Dime un partido en el que Messi no haya sido decisivo. No sé de números, sé de fútbol, y todos queremos que siga mucho tiempo y podamos disfrutar de Messi muchos años", indicó el técnico azulgrana Luis Enrique. Neymar anotó de penal a los 47 minutos, con lo que el delantero brasileño puso fin a una sequía goleadora de casi tres meses, abarcando 11 partidos. El atacante brasileño también asistió en el sensacional gol de chilena que el uruguayo Luis Suárez marcó a los 36 para adelantar al Barsa en el Camp Nou.



El Athletic facturó un gol que pudo haber forzado una prórroga, obra de Enric Saborit con un cabezazo a los 51.



Pero el tiro libre de Messi desde el balcón del área mantuvo a flote al vigente campeón del torneo de copa del fútbol español.



Tal y como hizo en los dos partidos anteriores, Messi engañó al arquero con el pie cambiado del remate. El disparo de zurda se coló junto al poste, imposible de atajar para el portero bilbaíno Gorka Iraizoz



Fue el 26to gol de tiro libre de Messi con el Barcelona y empató a Ronald Koeman en el primer lugar de tantos anotados por esa vía en la historia del club. El rosarino nunca había anotados goles de golpe franco en tres partidos consecutivos. "Da igual si es una falta o una jugada. A lo largo de estos años lo que ha hecho convencer a la gente del nivel de Messi no son sus goles sino la capacidad de crear desde cualquier posición y cómo interpreta el juego, hace mejorar a todos sus compañeros", destacó Luis Enrique. El técnico también alabó la pegada de su tridente de atacantes sudamericanos, que suman 302 goles desde que juegan juntos. "Estamos en un mundo de exageraciones y parece que están obligados siempre a marcar", dijo Luis Enrique. "La verdad es que si estos tres tienen que demostrar algo ya podemos cerrar la tienda. Sería irrisorio poner en duda a estos tres jugadores". Barcelona busca su tercer título en el torneo de copa, y el número 28 en total.



En un partido que enfrentó a los únicos dos equipos de segunda división que seguían en carrera, Alcorcón avanzó tras remontar para vencer 2-1 a Córdoba, luego de empatar 0-0 en la ida. La Real Sociedad empató 1-1 en su visita al Villarreal y alcanzó la siguiente ronda con un global 4-2 a su favor.



Alavés, pese a jugar casi todo el segundo tiempo con 10 hombres, igualó de local 1-1 contra el Deportivo de La Coruña y avanzó gracias a los goles de visitantes, al saldar un 3-3 en el global. Alavés accedió a los cuartos de final por primera vez desde 2003-2004.



El martes, el Atlético de Madrid fue el primero en clasificarse a los cuartos de final, pese a que perdió 3-2 ante el visitante Las Palmas.



Real Madrid, blindado con una victoria 3-0 en la ida, buscará asegurar su pase el jueves en el campo del Sevilla.



