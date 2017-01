Coparmex propone a Pemex que se 'modernice', para efectuar mejor sus tareas Excélsior

elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Esta mañana, Daniel Vázquez Díaz, presidente de la Comisión de Energíade la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso una reducción sobre el impuesto del IEPS (Impuesto Especialsobre Producción y Servicios) en las gasolinas, a fin de aminorar el repunte del precio que tuvieron los combustibles; dijo que es necesario que Pemex ajuste su administración interna y externa.Aseguró que ‘propondremos los ajustes necesarios para que se revierta el efecto de esta medida, de alguna manera. Nuestra propuesta es más (de corte) integral: revisar la carga financiera del (‘gasolinazo’), ver sus efectos en el mediano y largo plazo, la preocupación que genera entre la comunidad. Hay mucha información y tenemos que” cotejarla.Las pesquisas realizadas ‘se reflejarán en el precio de la gasolina; Pemex tiene que mejorar su plan de administración interna: muchas de las refinerías no están trabajando con el nivel del que son capaces, no están actualizadas por temas de fondo, producimos dos millones de barriles al día: es un reto mejorar nuestra capacidad de producción y de dependencia’.Buscaremos ‘mesas de trabajo con la Confederación de Cámaras Industriales(Concamin); con la Cámara Nacional de la Industria de Transformación(Canacintra); con la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); y con el gobierno federal, a fin de evaluar el gasolinazo, tomar decisiones claves, dialogar propuestas, y esperamos que haya voluntad política’. Agregar a favoritos pemex

