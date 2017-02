Coras da la sorpresa en la Copa MX, derrota al América Redacción

Goles: Juan Neira 30, Daniel Ríos al 40 y Sergio Nápoles al 70 por los de al Tribu; Silvio Romero 50 y 75 para las América



El Partido:

América presionó en el inicio del encuentro, sin dejar salir a Coras de su terreno se fueron al frente y comenzaron a tocar la puerta en busca de la ventaja. Darwin Quintero, Silvio Romero y Cecilio Domínguez se combinaron en diversas ocasiones generando peligro pero sin la puntería necesaria para abrir el marcador.



Al minuto 29 un centro al corazón del área fue cortado por la mano de Javier Güemez decretándose la pena máxima. Juan Neira pidió el esférico, cobró a la derecha de Agustín Marchesín quien adivinó el cobro, pero en el rechace el mismo Neira empujó el balón al fondo de las redes.



Con el 1-0 el América se revolucionó y perdió precisión en sus pases, por lo que Coras se hizo más peligroso y de nuevo por la banda derecha llegaron a línea de fondo para sacar un servicio que en el punto penal remató de cabeza Daniel Ríos para hacer su segundo gol del Torneo.



Para la segunda mitad se dio el ingreso de Oribe Peralta y William Da Dilva con lo que la escuadra de Ricardo La Volpe ganó profundidad y lo reflejó de inmediato con un tanto, casi sobre la línea de meta, de Silvio Romero.



Con el fin de conseguir el empate los Azulcremas se lanzaron al ataque y de un tiro de esquina a favor se desprendió un contragolpe de Coras que Sergio Nápoles condujo de área a área para fusilar con un tiro cruzado a Marchesín, 3-1 el marcador.



Los de Coapa no desistieron y cinco minutos después del tanto de Nápoles, Oribe Peralta entró al área, recortó a un rival, cedió al movimiento de Romero que definió en dos tiempos para apretar el juego 3-2.

Con prácticamente 10 hombres en el territorio de Coras, América siguió yendo al frente y generó hasta el último minuto, pero la férrea defensa de la Tribu no se quebró y consiguieron la victoria.



La victoria deja a Coras como líder del Grupo 3 de la COPA Corona MX Clausura 2017, al mantener el invicto y paso perfecto con dos triunfos y seis unidades. Por su parte, América es segundo del mismo sector con tres puntos.



