¿Corbata o pañuelo? cosas de hombres

Desde el año 1990 el diseñador italiano Gianni Versace vaticinó que el primero de estos accesorios masculinos caería en desuso, pero no ha llegado a tanto; mientras que el segundo cada vez gana más terreno en la moda para caballeros



Al menos ésa fue la explicación que la señorita, muy atenta, dio a los caballeros que ahí preguntaban por las nuevas tendencias de la moda masculina en este accesorio que brilló por su ausencia.



Eso sí, les mostró los cientos de pedazos de tela de diversos colores y texturas que es lo que ahora, quizás, es indispensable en el guardarropa para hombres.



Esta historia es cada vez más frecuente y al parecer, el diseñador italiano Gianni Versace lo tenía claro al declarar, en 1990, una guerra contra la corbata y de hecho, en ese momento, sacarla de su línea de ropa.



“Ya no es un símbolo de distinción, pues se la ponen hasta los bandidos”, declaró en ese entonces al diario milanés II Corriere della. ¿Será?



Actualmente, portales especializados en moda masculina como Alto nivel o Mba & Educación Ejecutiva, entre muchos más, aseguran que hoy el hombre puede prescindir del uso de la corbata, pero no así del pañuelo, que dicho sea de paso, el hecho de que lo porten en la bolsa superior izquierda del saco no implica que los usen para limpiarse la mancha de sopa o el sudor.



Todo parece indicar que la corbata que durante siglos fue el accesorio de distinción y poder en los hombres comenzó a perder terreno desde hace algunos años.



Ya sea por comodidad para el gremio masculino, por quitar rigidez a la presentación o por moda, lo cierto es que el declive de esta prenda que vio la luz en el siglo XVII con el rey Luis XIII ha perdido fans y prueba de ello es el cierre que se dio en 2013 de la tienda especializada en corbatas Tie Rack en el Reino Unido, que ha coincido con el hecho de que mandatarios de países de primer mundo y figuras del ámbito empresarial ya no la portan como antaño.



Sin embargo, para especialistas en imagen pública como Álvaro Gordoa, la corbata no desaparecerá y tiene momentos específicos en los que se debe portar.



“La corbata tiene un gran uso simbólico, de autoridad, de poder, de conocimiento, de elegancia y solemnidad. Es el accesorio de la formalidad, por lo tanto del respeto. Te guste o no te guste usar corbata, va a haber momentos en los que tengas que utilizarla para respetar las formas. Ya sea en una reunión formal a nivel ejecutivo o a nivel social cuando la etiqueta diga ‘formal’ que eso forzosamente indica que el hombre la porte”, explicó el experto.



Ahora bien, es válido que en la actualidad se sustituya a la corbata por el pañuelo, pero este accesorio, que cada vez va ganando más terreno, también tiene sus reglas de uso.



De entrada son estrictamente para adornar y no para usarlos para limpiar algo. Si llegaran a hacerlo, se guarda en la bolsa del pantalón y no en el bolsillo del saco.



Los pañuelos brillosos ya no se usan y jamás tienen que ser del mismo diseño que la corbata, porque saturarán la imagen.



Debe combinarse con la camisa o con la corbata, si es que decide usarlos juntos, pero nunca deben tener la misma textura.



Tampoco se debe dejar abultado o en el bolsillo superior izquierdo del saco.



Corbata o pañuelo, lo cierto es que estos accesorios son los que le dan color al atuendo de gremio masculino y dependerá del estilo y situación que cada hombre tenga frente para decidirse por alguno de los dos.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Así, lo que parecía imposible, ¡aconteció! Sin más, al acudir a un prestigiado almacén donde la moda y lo que está en tendencia es lo que vende, resultó que no, no había corbatas porque lo de hoy son ¡los pañuelos!

