Corren a 129 burócratas  y contratan a otros 124

El coordinador de Recursos Humanos, José Humberto Venegas Badillo, compareció ante la Comisión de Transparencia.



Durante su participación, el funcionario explicó que de septiembre a la fecha se han presentado 129 bajas en la plantilla laboral, pero los ingresos de personal corresponden a 124 personas.



Expuso que de estos movimientos, falta por entregar las liquidaciones y finiquitos a 121 personas, de acuerdo con el área Jurídica de la Jefatura de Gabinete.



El coordinador entregó a los ediles una relación de los nombres de quienes concluyeron la relación laboral.

En este listado, incluye a exdirectores y jefes de área que pertenecían a la administración anterior, aunque algunos fueron contratados nuevamente.



El regidor independiente Raúl Ulloa Guzmán, expuso que pese a que se hizo el compromiso de disminuir la nómina, no se tiene un recorte real que apoye la economía de la administración municipal.



Afirmó que por escrito se solicitó al coordinador la entrega de la lista de las altas que se han dado en este periodo, pero no se entregó la información.



comisión de transparencia

despidos

contrataciones