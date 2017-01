Corte, CJF y TEPJF se racionan viáticos, pasajes y compra de bienes Excélsior

De esta forma la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reducirá gastos y suspenderá proyectos de obra pública no prioritarios, racionalizará gastos en viáticos y pasajes, así como la adquisición de bienes muebles e inmuebles.



También se tiene contemplado no utilizar y devolver al erario público los ingresos excedentes y racionalizar los gastos por concepto de ceremonial y difusión de las actividades del Poder Judicial de la Federación.



Grupo Imagen reveló desde el pasado 4 de enero que el Poder Judicial de la Federación destinó para la compra de vales de gasolina para su personal,incluidos jueces y magistrados, en todo el territorio nacional un total de 96 millones 525 mil pesos.



También se ha dado a conocer el gasto excesivo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha ejercido en togas de seda, monedas y medallas conmemorativas de plata para los ministros, alimentación, así como en los festejos por el aniversario 75 de su edificio sede.



