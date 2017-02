Corte de EEUU escucha caso de joven mexicano muerto a tiros AP

Cuando esto sucedió, las autoridades estadounidenses decidieron no procesar judicialmente al agente Jesús Mesa Jr., mientras que el gobierno de Barack Obama rechazó una solicitud de extradición para que fuera acusado en México. Cuando los padres de Sergio Adrián Hernández Güereca buscaron demandar a Mesa en una corte estadounidense por violar los derechos de su hijo, quien murió a los 15 años, los jueces federales desestimaron sus reclamos.



El abogado de los padres de Hernández dice que la audiencia del martes en la Corte Suprema es la última esperanza de ellos para conseguir algo de justicia.



Los casos son diferentes, pero el análisis que hace la Corte Suprema al decreto presidencial del presidente Donald Trump contra viajeros de siete países en su mayoría musulmanes es parecido en una cosa: las cortes que examinan ambos temas están sopesando si los extranjeros algún día tendrán su día en los tribunales estadounidenses.



Los expertos están atentos al caso del mexicano porque este podría afectar cómo abordan los tribunales el tema de la vigilancia cuando hay extranjeros involucrados, en especial por la cuarta enmienda constitucional, la cual protege a las personas de registros y decomisos no justificados.



Eso es precisamente lo que sucedió en la línea fronteriza que separa a El Paso, Texas, de Ciudad Juárez, México.



La familia de Sergio dice que el joven estaba jugando con sus amigos ese día y que corrieron hacia la reja fronteriza que mide 5,5 metros (18 pies). Mesa llegó en bicicleta y detuvo a una persona mientras otros se regresaron al lado mexicano, en una zona entubada del Río Bravo. Fue entonces cuando el agente le disparó al joven. Mesa y otros agentes que llegaron al lugar recorrieron la zona en bicicleta, sin revisar al niño ni ofrecer auxilio médico, agregó la familia.



